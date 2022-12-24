النقل تحدد 15 يناير المقبل موعدا نهائيا للتقدم لمزايدة نقل الركاب ببرج العرب

طرحت وزارة النقل، عبر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مزايدة منح ترخيص واستغلال وتطوير مرفق النقل الجماعي للركاب لربط مدينة برج العرب الجديدة ببعض محافظات الجمهورية، وكذا ربط الأحياء الداخلية للمدينة ببعضها البعض.

وحدَّد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي يوم 15 يناير المقبل موعدًا لفض المظاريف الفنية والمالية، وذلك بين شركات نقل الركاب العاملة بالسوق المحلية.

تأتي تلك المزايدة في ضوء أحكام القانون رقم 73 لسنة 2019، والخاص بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية.

وخلال العام قبل الماضي، صرّح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم نقل جميع مواقف السيارات والأتوبيسات الداخلية والخارجية إلى الموقف العمومي الجديد بالمحور المركزي بوسط المدينة على مساحة 18 فدانًا بالمدينة، وذلك في إطار الخطوات الجادة نحو التخلص من العشوائية واستعادة الانضباط وتحسين منظومة النقل الخارجي والداخلي بالمدينة.

وأضاف بدوي أنه تم التنسيق مع جميع الجهات الأمنية لإزالة وغلق جميع المواقف غير الرسمية بالمدينة، وتم نقل جميع أتوبيسات وسيارات نقل الركاب، والتى يصل عددها إلى أكثر من 400 سيارة وأتوبيس نقل خارجي، وأكثر من 200 سيارة ميكروباص نقل داخلي، موضحًا أنه تم تعديل مسارات النقل الداخلي لربط الموقف العمومي بأحياء المدينة كافة.

وأشار المهندس عصام بدوي إلى أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة والإغلاق لأماكن انتظار السيارات العشوائية بحضور اللواء أشرف زغلول، حكمدار غرب الإسكندرية، والعقيد حازم عطية، مأمور قسم شرطة برج العرب، وقيادات وضباط شرطة التعمير بالمدينة، وممثلى عدة جهات أمنية، بجانب إدارة الأمن بالجهاز،

مضيفًا أنه جارٍ متابعة سير العمل، وأن الموقف يشمل أماكن انتظار سيارات الميكروباص 14 راكبًا المخصصة للنقل الخارجي لكل المحافظات، والمناطق المحيطة بالمدينة، وكذا أماكن لأوتوبيسات النقل العام، وأماكن للنقل الداخلي وسيارات التاكسي، وأماكن لانتظار السيارات الملاكي، ومبنى إداري وكافيتريا.