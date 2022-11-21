«النقل» تحدد 11 ديسمبر موعدا نهائيا للتقدم لمزايدة نقل الركاب بالمنوفية

طرحت وزارة النقل عبر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مزايدة منح ترخيص واستغلال وتطوير مرفق النقل الداخلي للركاب لمحافظة المنوفية بنظام حق الانتفاع على الشركات العاملة في هذا النشاط.

وحدد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، يوم 11 ديسمبر المقبل موعدا لفض المظاريف الفنية والمالية، وذلك بين شركات نقل الركاب العاملة بالسوق المحلي.

وحسب مصدر مسئول بالجهاز، فان المزايدة تأتي ترجمة للبرتوكول الذي تم توقيعه خلال أكتوبر الماضي، بين الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل – واللواء إبراهيم أبو ليمون – محافظ المنوفية ووزارة التنمية المحلية، والذي تم بموجبه تولي جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل طرح مشروع مرفق النقل الداخلي بمحافظة المنوفية وما يمتلكه من سيارات ومعدات وجراجات ومواقف وبنية تحتية على القطاع الخاص بهدف إدارته وتشغيله وتطويره وذلك لمدة تعاون مقدارها 15 عاما.

وكان قد أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الوزارة، وفي إطار تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تعظيم منظومة النقل الجماعي وإدارة وتشغيل عدد من مرافق النقل الحالية، وتوفير خدمات نقل متميزة خاصة وأن جهاز تنظيم النقل البري الداداخلي والدولي هو الجهة الشرعية الوحيدة المخول لها منح كافة أنواع التراخيص الخاصة بمزاولة كافة أنشطة النقل البري والإشراف والرقابة على تنفيذها، فضلاً عما يمتلكه الجهاز من كوادر وخبرات تمكنه من الاضطلاع بمهمة طرح عملية إسناد إدارة المرفق إلى القطاع الخاص والإشراف والرقابة على التنفيذ بما يقدم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين.

وأضاف أن حدود هذا التعاون هو تنظيم حركة النقل داخل حدود المحافظة، وذلك بإسناد إدارة استغلال، وتشغيل وتطوير مرفق النقل الداخلي للمحافظة وكذا طرح خطوط ومسارات جديدة طبقا لحجم الطلب على الخدمة داخل المحافظة، وربط المحافظة بخارجها لافتًا إلى أنه سيكون هناك رقابة من المحافظة إلى جانب الجهاز بالرقابة والتفتيش ومراقبة جودة الخدمة، موضحاً أن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي إلى جانب القيام بتنظيم النقل داخل المحافظات فإنه يقوم بتنظيم الربط بين المحافظات من خلال شركات الوزارة ثم من خلال القطاع الخاص المتميز بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة والمحافظة على استمراريتها واستدامتها، كما وجه الوزير رئيس شركة السوبرجيت على هامش توقيع البرتوكول بدراسة تسيير خط من شبين الكوم إلى القاهرة أو الإسكندرية لخدمة المواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية أن إجمالى عدد المحافظات التى تم تنفيذ المشروع بها بلغت 7 محافظات، وسيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع وزارة النقل فى هذا الملف للمساهمة فى توفير وسائل نقل حضارية ومميزة للمواطنين، وربط عواصم المحافظة بالمحافظات المجاورة والمراكز والمدن الداخلية.

وأشار اللواء هشام آمنة الي جهود الوزارة في تطوير منظومة النقل العام بمحافظتي القاهرة والاسكندرية بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحويل عدد 2300 أتوبيس لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.

وأشاد محافظ المنوفية بالطفرة النوعية في مجالات النقل المختلفة التي ساهمت في تغيير نمط حياة المواطن بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة مما يؤدي الي خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتحفيز الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة.

وأكد المحافظ إلي أن تفعيل الشراكة والتعاون مع وزارة النقل في تطوير مشروع مرفق النقل الداخلي من خلال جهاز تنظيم النقل البري سيكون له مردود كبير على الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظة المنوفية والمحافظات المجاورة من خلال تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها وتحديث اسطول النقل بالمرفق.