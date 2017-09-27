النقل تحتفل باليوم البحرى العالمى

أمانى العزازى: تحتفل وزارة النقل اليوم الخميس، باليوم البحرى العالمى لعام ٢٠١٧ تحت عنوان الربط بين السفن والموانى والإنسان، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية. يشمل الاحتفال السنوى تكريم عدد من رموز العمل البحرى، ومن المقرر أن يلقى المهندس

أمانى العزازى:



تحتفل وزارة النقل اليوم الخميس، باليوم البحرى العالمى لعام ٢٠١٧ تحت عنوان الربط بين السفن والموانى والإنسان، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية.



يشمل الاحتفال السنوى تكريم عدد من رموز العمل البحرى، ومن المقرر أن يلقى المهندس هشام عرفات، وزير النقل، كلمة بالمؤتمر، وأيضا الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، كما يلقى سكرتير منظمة imo كلمة احتفالا بالمناسبة، ومن المقرر أن يشهد الاحتفال لفيف من قيادات النقل البحرى، والسلك الدبلوماسي.

