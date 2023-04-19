«النقل» تجرى تعديلات في قيادات شركتي الإسكندرية ودمياط لتداول الحاويات

قررت وزارة النقل إجراء تعديلات في بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، خاصة شركتي الإسكندرية، ودمياط لتداول الحاويات.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تقرر تعيين اللواء علاء ابراهيم عضوا منتدبا لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، والذي كان يعمل عضوا منتدبا لشركة دمياط لتداول الحاويات، خلفا للواء ياسر هيكل.

كما تقرر تعيين اللواء الدكتور محمد رفيق جلال نائب رئيس قطاع النقل البحري عضوا منتدبا لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة.

وتقوم كلتا الشركتين بالعديد من المشروعات خلال الفترة الأخيرة، أهمها زيادة غاطس الأرصفة وتدعيمها، وزيادة طاقة المحطات الاستيعابية، بالإضافة إلى الاعتماد على أحدث المعدات من الأوناش المتخصصة.

وكشفت القوائم المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 182% خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري.

وسجلت الشركة، بحسب بيان مرسل للبورصة مؤخرا، صافي ربح بلغ 2.78 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 987.12 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 2.91 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023، مقابل 1.55 مليار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وتأسست الشركة عام 1984 ويتوزع هيكل الملكية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 35.3%، وشركة شركة الفا اوركس ليمتد (أبوظبى – الامارات) بنسبة 32%، والشركة السعودية المصرية للإستثمار بنسبة 20% والهيئة العامة لمينـــاء الإسكندرية بنسبة 7.6% بينما التداول الحر بالبورصة المصرية يصل إلى 5%.

من ناحية أخرى، كان قد توقع اللواء علاء إبراهيم، العضو المنتدب لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى» وصول عدد الحاويات خلال العام المالي الجاري لتصل الى 1.2 مليون حاوية، وذلك مقابل مليون حاوية تم تحقيقها العام المالي الماضي.

وأضاف – في تصريحات خاصة لـ” المال “- أنه من المتوقع أن تحقق الشركة زيادة في الإيرادات تصل نسبتها قرابة 25%، وذلك يرجع إلى زيادة معدلات تداول البضائع بالمحطة، بالإضافة إلى استفادة الشركة من ارتفاع سعر الدولار.

وكانت قد حققت الشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، خلال العام الماضي 2022، نحو 1.22 مليون حاوية، وذلك مقارنة بنحو 1.08 مليون حاوية خلال العام قبل الماضي، بزيادة قدرها 14%.

وتوزعت تلك الحاويات بين 522 ألف حاوية من الواردات، مقارنة بنحو 459 ألف حاوية خلال العام قبل الماضي، بزيادة قدرها 14%.

بينما وصلت الحاويات الصادرة إلى نحو 583 ألف حاوية، بزيادة قدرها 11% عن العام قبل الماضي، والتي كانت 527 ألف حاوية، فيما بلغت الحركات الإضافية 123 ألف حاوية والتي كانت 95 ألف حاوية خلال العام قبل الماضي، بزيادة 29%.

وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م وبدأت التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينيات.

وعن هيكل رأس المال تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة 42% من الأسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة 25% وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة 20% وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة 3% بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة 3% من رأس مال الشركة.