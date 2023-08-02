«النقل» تجدد تعيين اللواء نهاد شاهين لرئاسة هيئة ميناء الإسكندرية

علمت “المال” أن الفريق كامل الوزير وزير النقل قرر التجديد للواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وذلك لمدة عام، وفقا لقرار اطلعت عليه “المال” .

وتم صدور قرار تعيين اللواء نهاد شاهين نائبا لرئيس هيئة الميناء خلال سبتمبر من عام 2021 ، ثم صدر في 2 أبريل عام 2022 قرار وزير النقل رقم 171 بتكليفه برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

يذكر أن اللواء بحري اح نهاد شاهين علي شاهين، حصل على بكالوريوس العلوم البحرية والدراسات البحرية في عام 1985، وحصل على العديد من الفرق والدورات في المجالات العسكرية والمدنية داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، كما حصل على ماجيستير العلوم العسكرية من جمهورية مصر العربية وكذا من دولة ألمانيا الاتحادية وماجيستير اللوجيستيات والنقل البحري ، فضلا عن زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية.

وقد شغل نهاد شاهين، العديد من المناصب من أبرزها الملحق العسكري لجمهورية مصر العربية في لندن ، قائد اللواء الثاني لنشات وقائد قاعدة الإسكندرية البحرية وقائد قاعدة البحر الأحمر البحرية، ثم قائد الأسطول الجنوبي البحري وقائد الأسطول الشمالي البحري، كما تولى رئاسة شعبة العمليات البحرية ، وشغل منصب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات البحرية.

كما أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل، قرارا رقم 449 لسنة 2023 بتعيين خالد ربيع الزكي عطا الله الشاغل لوظيفة استشاري ادارة عامة بهيئة ميناء دمياط للقيام بأعمال رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وذلك لمدة سنة او حتى الانتهاء من إجراءات شغله لتلك الوظيفة أيهما أقرب.