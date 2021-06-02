نقل وملاحة

«النقل» تتلقى عروض استغلال مواقع إعلانية بنادى السكة الحديد

إلى جانب إقامة مشروع تجارى بالإسكندرية
مدحت إسماعيل 9:27 ص, الأربعاء, 2 يونيو 21 9:27 ص, الأربعاء, 2 يونيو 21

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بدأت شركة «MOT» للاستثمار والتنمية، التابعة لوزارة النقل، تلقى عروض استغلال مواقع إعلانية بنادى السكة الحديد بمدينة نصر، وتشمل السور الخارجى للنادى، إلى جانب إقامة شاشة إعلانية أعلى مبنى المول التجارى المقام حاليا.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن فترة التعاقد سنة قابلة للتجديد شريطة الالتزام بدفع المستحقات المالية المحددة فى العقد، لافتة إلى أنه مقرر أن يتم طرح مواقع أخرى بالنادى لكن يجرى حاليا تحديدها بدقة.

جدير بالذكر أن نادى السكة الحديد تم إنشاؤه عام 1903، وشهد العديد من المباريات المحلية والدولية، وهو يخدم العاملين وأسرهم من خلال ما يتضمنه النادى من أنشطة رياضية فى كل المجالات.

فى سياق متصل، لفتت المصادر إلى أنه يتم حالياً تلقى عروض استثمار قطعة أرض نقابة العاملين بالإسكندرية بمساحة 377م2 بنظام المشاركة بين «MOT» وإحدى الشركات المتخصصة فى التطوير العقارى.

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وذكرت أنه مقرر أن يتم إقامة مشروع «تجارى،إدارى، سكنى» يضم، جراج، ودور أرضى تجارى، فضلا عن طابق إدارى، بالإضافة إلى طابقين سكنى على المساحة المذكورة سلفًا.

وأوضحت أنه سيتم توفير دور من الدورين السكنيين إلى النقابة كبديل، أو توفير مبنى آخر دور واحد فى منطقة قريبة على نفقة المستثمر كاملة المرافق والتشطيب .

كانت «MOT» طرحت الأسبوع قبل الماضى 7 مواقع على شركات الإعلانات، لاستغلالها فى الدعاية والترويج، لفترة 5 سنوات، داخل نطاق محافظة القاهرة.

وصدر العام الماضى القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذى استهدف إنشاء كيان موحد تحت مسمى «الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات» يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون مهمته تنظيم استثمار وتخطيط وإدارة وتقييم أنشطة الإعلان فى مصر، ووضع تشريع موحد جديد يتناول مجال الإعلانات واللافتات بجميع أنواعها، وعلى اختلاف نطاق تطبيقها، سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بجميع أنواعها، ليواكب التطورات فى هذا المجال، وإلغاء كل ما يخص الإعلان فى أى مصادر قانونية وتشريعية أخرى.

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وتتولى «MOT» استغلال حصة كبيرة من السوق الإعلانية على مستوى محافظات الجمهورية من مواقع إعلانية قائمة وأرض فضاء بحرم السكة الحديد، ومنها المواقع التى تطل على كوبرى 6 أكتوبر إذ يعد من أكبر المواقع الحيوية لصناعة واستثمار الإعلانات، والطرق السريعة كطريق مصر الإسكندرية الزراعى والطريق الدائرى المنيب ومحور 26 يوليو، كما يوجد حوالى 707 محطات قطار على مستوى الجمهورية منها 22 محطة رئيسية فى عواصم المحافظات فى الدلتا والقناة والوجه القبلى، بخلاف الخدمات الإعلانية الأخرى التى يتم تقديمها مثل خدمة الإنترنت المجانية والمجلات والإذاعة الداخلية بالمحطات والقطارات.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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