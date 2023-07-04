«النقل» تتلقى عرضاً من خط «MSC» الملاحى لإدارة وتشغيل محطة «تحيا مصر 2» فى دمياط

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن شركة البحر المتوسط للشحن -المعروفة بخط «MSC» الملاحى العالمي- تقدمت بعرض رسمى لوزارة النقل خلال الأيام القليلة الماضية، لتنفيذ البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربى (تحيا مصر 2) فى ميناء دمياط لفترة 15 عاما قابلة للتجديد لفترة مماثلة.

جدير بالذكر أن شركة MSC هى خط شحن دولى «سويسرى – إيطالى» تأسس عام 1970 ويعمل فى خدمات الشحن البحرى ونقل الركاب، ويمتلك بنية تحتية قوية وأسطول يضم 740 سفينة، تعمل فى 260 طريقاً بحرياً للوصول إلى 520 ميناءً بـ 155 دولة، وحققت معدل تداول بنهاية العام الماضى سجل 23 مليون حاوية.

قالت المصادر لـ«المال» إن لجنة عليا تعكف على دراسة العرض المقدم من الخط الملاحي، لافتة إلى أن الوزارة طلبت منه التعاون واختيار شركة محلية لتشكيل تحالف مصرى عالمي، بدلا من العمل منفردًا.

وتابعت: حال نجاح MSC فى اختيار شركة محلية، وإبرام اتفاق مع وزارة النقل، سيعقب ذلك تأسيس كيان مشترك لإدارة المشروع على غرار ما تم فى محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.

يشار إلى أن محطة تحيا مصر فى ميناء الإسكندرية يتولى تشغيلها شركة مساهمة مصرية تتوزع ملكيتها بواقع %68 للمجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، و%32 لكيان تابع للخط الملاحى الفرنسى (CMA CGM).

وتوقعت المصادر أن تكون شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض من ضمن الكيانات التى سيبحث الخط ضمها فى التحالف لاقتناص (تحيا مصر – 2)، موضحة أن الوزارة تسعى دائما أن يكون للقطاع الخاص الداخلى نصيب من المشروعات القومية للاستفادة من خبرة الأجانب، وزيادة مساهمته فى قطاع النقل البحري.

وتنشئ وزارة النقل حاليا محطة (تحيا مصر 2) بميناء دمياط، بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه خلف الحاجز الغربي، بإجمالى أطوال 3382 مترا وعمق 18 مترًا، وساحات خلفية على مساحة 2.2 مليون متر مربع.

ورجحت المصادر الانتهاء من تنفيذ محطة تحيا مصر 2 خلال عام 2025، ودخولها الخدمة بعد تشغيل محطة (تحيا مصر 1) التى يتولى تشغيلها تحالف شركات “يوروجيت الألمانية، وكونتشب الإيطالية، وهاباج لويد الألمانية”، وفقا للاتفاق المبرم العام الماضي.

وينفذ خط MSC عددًا من الخدمات من وإلى ميناء دمياط، واحتل خلال العام الماضى المرتبة السادسة بين أهم 10 خطوط ملاحية تعمل بالميناء بنسبة تداول تصل إلى %6.8 من حجم معدل نقل الحاويات فى دمياط.

وكشف تقرير حكومى نشرته «المال» فى وقت سابق أن وزارة النقل صرفت نحو 1.669 تريليون جنيه، على القطاعات التابعة لها فى الفترة من 2014 وحتى نهاية 2021 واستحوذ قطاع النقل البحرى على 115.6 مليار لتنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية فى هذا القطاع، وجار استكمال أخرى فى الوقت الحالى.