النقل تتفاوض لاقتراض 55 مليون يورو

مدحت إسماعيلعلمت «المال» من مصدر مطلع، أن وزارة النقل، ستبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة، مفاوضات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الأوروبى للإعمار وإعادة التنمية، لتوفير قرض ميسر بقيمة «50 - 55» مليون يورو، لتطوير خط سكة حديد أبوقير ـ الإسكندرية بطو

مدحت إسماعيل

علمت «المال» من مصدر مطلع، أن وزارة النقل، ستبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة، مفاوضات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الأوروبى للإعمار وإعادة التنمية، لتوفير قرض ميسر بقيمة «50 – 55» مليون يورو، لتطوير خط سكة حديد أبوقير ـ الإسكندرية بطول 22 كيلو متر.

وقال سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد لـ«المال»، إنه من المخطط مستقبلا، عقب انتهاء أعمال التطوير، وبالتعاون مع وزارة الإسكان، تحويل «أبوقير- إسكندرية»، إلى خط كهربائى متطور، وفقا للتوجه العام الهادف إلى تحويل السكة الحديد بشكلها الحالى إلى كهربائية.

وأشار إلى أنه جار البحث عن مصادر لتمويل هذا المخطط، موضحا أنه لم يتم الاتفاق مع أى من مؤسسات بخصوص هذا المشروع حتى الآن.

يشار إلى أن تطوير خط أبو قير – الإسكندرية، كان ضمن المشروعات التى تم عرضها خلال المؤتمر الاقتصادى، الذى عقد فى شرم الشيخ عام 2015، وتم توقيع اتفاقية بشأنه مع الجانب الصينى، ممثلا فى المجموعة الهندسية للسكك الحديد الصينية الكهربية، واتحاد شركة «دونج فانج»، وألغت وزارة النقل، الاتفاقية بعد فترة قصيرة من التوقيع، نظرا لارتفاع الفوائد المفروضة على التمويل الصينى للمشروع.

ويربط الخط بين أقصى شرق الإسكندرية و تحديدًا عند منطقة أبو قير، بوسط المحافظة، خلال 16 محطة فى أحياء المنتزه و شرق الإسكندرية ووسطها.

وكان وزير النقل هشام عرفات قال كشف مؤخرا عن مخطط بقيمة 56 مليار جنيه، لتطوير مرفق السكة الحديد، حتى نهاية 2022، سيتم توفيرها من خلال القروض الميسرة، من مؤسسات التمويل الدولية.