«النقل» تتفاوض على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء قطارات المترو

تتفاوض وزارة النقل مع 3 كيانات لتوفير تمويلات ميسرة بقيمة 1.2 مليار دولار، لتمويل صفقة شراء 55 قطارًا جديدًا لخطى المترو الأول « حلوان – المرج الجديدة، والثانى «شبرا الخيمة – المنيب»، حسب مصادر بالوزارة.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن المفاوضات تجرى مع شركة إسبانية، وأخرى يابانية، وثالثة كورية.

وأوضحت أنه خلال أيام قريبة سيتم الإعلان عن تفاصيل الإجراءات التى سيتم اتخاذها لتنفيذ الصفقة، ثم طرح مناقصة عالمية على كل الشركات الراغبة فى المنافسة على توريد وتصنيع الوحدات المتحركة.

وتسير وزارة النقل فى الوقت الحالى فى أكثر من اتجاه لتحديث وزيادة شبكة خطوط مترو الأنفاق داخل القاهرة، إذ تم فى أواخر العام الماضى إبرام اتفاقية بين كل من وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، فى إطار التعاون متعدد الأطراف بين مجموعة من شركاء التنمية وهى «الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنكا الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاستثمار الأوروبي»، للمساهمة بإجمالى حزمة تمويلية بقيمة 605 ملايين يورو، لإعادة تأهيل الخط، الذى تنفذه الهيئة القومية للأنفاق بإجمالى تكلفة 751 مليون يورو.

وتستهدف الهيئة القومية للأنفاق خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطة تطوير الخط الأول لـ«المترو»، لتشمل البنية الأساسية ممثلة فى أعمال السكة وتجديد كامل للقضبان، إضافة إلى تطوير 32 وحدة متحركة عاملة فى الوقت الحالي.

ويبلغ عدد رحلات الخط الأول 522 يوميًا، تخدم 2 مليون راكب، مقابل 664 للخط الثانى لخدمة مليون راكب.

ويمتد الخط الأول لـ«المترو» من محطة المرج الجديدة حتى حلوان بجنوب القاهرة، على 35 محطة بمسافة حوالى 44 كيلومترًا، فيما يبدأ الخط الثانى من شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية إلى المنيب فى محافظة الجيزة، بطول حوالى 19 كم و20 محطة.