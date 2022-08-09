«النقل» تتعاقد مع «تالجو الإسبانية» على تصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة

شهد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وتالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة.

شملت بنود العقد وفقا لبيان وزارة النقل، تنفيذ أعمال الصيانة لمدة (15) سنة شامل الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات.

ووقع العقد اللواء محمد غزال القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية، وعن الجانب الاسباني كارلوس اوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو.

قال وزير النقل إن هذا التوقيع يأتي استكمالاً لسلسلة الصفقات الضخمة التي يتم إبرامها في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتطوير الشامل لمرفق السكك الحديدية للمساهمة في تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأكد على الدور الكبير للرئيس فى إنهاء هذه الصفقة مع تالجو الإسبانية العالمية وإصراره الكبير على إنفاذها.

جانب من التوقيع

أشار إلى أن هذه الصفقة ستساهم في دعم الأسطول الحالى من قطارات النوم بالسكة الحديد وستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين.

كما تساهم فى زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة وتنشيط السياحة الداخلية وتلبية طلبات جمهور مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية والمساهمة في زيادة موارد السكة الحديد.

وأشار الوزير إلى أنه سيتوفر بالقطارات الجديدة أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة وكل قطار سيتكون من عـــدد (18) عــــربة (عربة قوى، وعربة بوفية، وعربة نادي، و5 عربات أولى فاخرة، و10 عربات ثانية فاخرة) بإجمالي عدد 126عربة.

أضاف أنه تم الاتفاق مع شركة تالجو على توطين صناعة عربات قطارات النوم في مصر بالتعاون مع شركة سيماف وفقاً لتوجيهات القيادة السياسيه بالعمل المستمر على توطين صناعه النقل في مصر.

بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة وذلك لتلبية متطلبات السوق المحلية ثم الانطلاق إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.