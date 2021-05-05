نقل وملاحة

«النقل» تبنى أسواراً لحماية خطوط السكة الحديد بتكلفة 7.5 مليار جنيه

إطلاق العمل بداية من العام المالى المقبل
مدحت إسماعيل 9:29 ص, الأربعاء, 5 مايو 21 9:29 ص, الأربعاء, 5 مايو 21

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كشفت مصادر مطلعة أن وزارة النقل تخطط لبناء أسوار خرسانية على جانبى شبكة خطوط السكة الحديد داخل المدن والقرى بطول 460 كيلومترا، على غرار المنفذة فى مرفق مترو الأنفاق، وذلك بعد ظهور أكثر من حالة عبور للمركبات والأفراد من مناطق غير مخصصة للعبور فى الفترة الماضية.

وأوضحت لـ«لمال» أن تكلفة المشروع تصل إلى 7.5 مليار جنيه، ويتم تنفيذه من الخطة الاستثمارية السنوية المخصصة لهيئة السكة الحديد على مدار 3 سنوات بداية من العام المالى 2022-2021، وجزء من هذه الأعمال سيسند لشركات وزارة النقل لتحسين وضعها المالى، والباقى سيكون متاحا أمام كل الشركات.

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وأضافت أنه سيتم إطلاق العمل بداية من مخصصات العام المالى المقبل، وسيتم تنفيذ الأطوال المذكورة على 3 مراحل، بما يضمن تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، وإنهاءها وفقا للجدول الزمنى المعتمد.

ووفقًا لدراسةٍ رسمية أعدّتها هيئة تخطيط مشروعات وزارة النقل، فإنه يوجد 3726 معبرًا غير قانونى، ونحو 185 منطقة مكشوفة على خطوط السكك الحديدية، تَعبر من خلالها المركبات والمشاة من جهة لأخرى، وتتّصف بأنها شديدة الخطورة، حيث لا تتمتع بأى وسائل حماية أو تأمين، سواء للعابرين من خلالها أو حتى للقطارات التى تسير عليها.

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واقترحت الدراسة تقنين 131 من إجمالى المعابر غير القانونية، من خلال إنشاء «كبارى»، وأنفاق لعبور المشاة والمركبات، وأوضحت أن تغطية المناطق المكشوفة مسئولية مشتركة بين عدة جهات هي: السكة الحديد، والمحليات، والمحافظات.

فى سياق متصل، قالت المصادر إنه تم الانتهاء من تنفيذ تجديدات للسكة بطول 500 كيلومتر، بتكلفة 3.9 مليار جنيه، وسيتم إطلاق العمل قريباً بتنفيذ أعمال تجديدات للسكة بطول 124 كم، بتكلفة 3.2 مليار جنيه.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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