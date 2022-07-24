«النقل» تبرم تعاقد مشروع الصب الجاف بميناء الإسكندرية مع «سلاسل الإمداد» و«الغربلي» غدا

يشهد غدا الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، فعاليات توقيع تعاقد مشروع الصب الجاف بميناء الدخيلة بين ميناء الإسكندرية، وتحالف شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وشركة سلاسل الإمداد، وشركة الغرابلي، ومجموعة عجلان السعودية.

ومن المقرر أن يشهد التوقيع كل من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء نيهاد شاهين رئيس ميناء الاسكندرية، والدكتور مهندس علي الحزمي الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري السعودية،و اللواء عبدالقادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والدكتور ياسر القاضي رئيس الشركة العربية لسلاسل الإمداد.

ويصل طول أرصفة المحطة إلى 1150 مترا وعمق 15 مترا وظهير خلفى 300 ألف متر مربع، كما يمكن للرصيف استقبال 4 سفن فى الوقت نفسه بواقع 240 مترا لكل سفينة.

ومستهدف أن يحقق المشروع طاقة استيعابية لميناء الدخيلة بحجم يتراوح من 6 إلى 7 ملايين طن سنويا، بخلاف المتداول حاليا والبالغ 10 ملايين طن.

وتتولى شركة العربية لسلاسل الإمداد تشغيل المشروع، بعد إنشائه ليكون وفق مخطط وزارة النقل مركز مصر للخدمات اللوجستية والصناعات التكميلية بميناء الدخيلة.

وتشمل المحطة الجديدة إنشاء صناعات قيمة مضافة فى أنشطة الحبوب والصب الجاف والزيوت، إذ سيقام مصنع للسكر، وآخر لعصر الزيوت، وثالث «مطاحن للحبوب».

وتعول هيئة ميناء الإسكندرية على المشروع ليكون انفراجة لأرصفة الحبوب بميناء الدخيلة، خاصة أن هناك انخفاضا فى حجم الأرصفة التى تستقبل السفن.

وقال وزير النقل فى وقت سابق، المشروع سيكون مركز لوجستى التكميلية بمساحة 300 ألف متر مربع، ومقرر أن يعمل لمدة 190 يوما سنويا، بواقع معدل يصل إلى 120 ألف طن يوميا.

وكانت هيئة ميناء الإسكندرية وشركات الشحن والتفريغ العاملة بميناء الدخيلة، عقدت لقاءين مع الشركة التى ستقوم بتشغيل المشروع، بهدف التنسيق بين الشركات العاملة حاليا بالميناء، والشركة الجديدة لتنظيم أساليب العمل فى الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق الاستفادة الاقتصادية الكاملة من المشروع.

ومن المقرر أن تشمل المحطة الجديدة إنشاء صناعات قيمة مضافة فى أنشطة الحبوب والصب الجاف والزيوت، إذ سيتم إنشاء مصنع للسكر، وآخر لعصر الزيوت، ومطاحن للحبوب.

وخطة وزارة النقل فى قطاع النقل البحرى بشكل عام تتضمن بنهاية 2024 إنشاء أرصفة جديدة بإجمالى أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من -15 18مترا ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية إلى 73 كم لتستوعب 370 مليون طن بضائع بدلاً من 185 مليونا سنويا.