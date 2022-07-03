«النقل» تبرز مزايا قطار التالجو الفاخر التي تم استيراده من إسبانيا

أعلنت وزارة النقل عبر فيديو قامت ببثته على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن قطار التالجو الفاخر، بعد التعاقد على توريد عدد 6 قطارات من شركة تالجو الإسبانية، بالاضافة إلى قطار هدية من الشركة للشعب المصري.

وأكدت وزارة النقل أنه تم توريد أول قطار وهو حالياً في مرحلة التشغيل التجريبي، على أن يتم توريد باقي القطارات تباعاً لتصل بالكامل لمصر قبل ديسمبر 2022 .

وحسب وزارة النقل فالقطار يتكون من 15 عربة بسرعة تشغيلية عالية تصل إلي 160 كم / ساعة وبمستوي رفاهية وأمان حيث يشمل شاشات عرض ، وإنذار حريق، بالاضافة الى خدمة WIFI، وأنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، و مقاعد ودورات مياه لذوي الهمم بواقع 5 عربات درجة أولي، علاوة على 8 عربات درجة ثانية، وعربة بوفيه، وعربة قوي ، بالاضافة الى جرار حديث PRL الأمريكي.

وكانت وزارة النقل أكدت عبر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن وصول الجرار الخاص بأول قطارات تالجو الإسبانية إلى ميناء الإسكندرية تصنيع بروجرس ريل الأمريكية خلال ابريل الماضي بميناء الإسكندرية.

ويأتي ذلك ضمن صفقة عربات القطارات الإسبانية تشمل توريد 7 قطارات بقيمة 125.6 مليون يورو، وكل قطار مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، حيث ستشمل كافة القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات.

والعربات الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.