«النقل» تبدأ مباحثات مع 3 كيانات عالمية لتقديم خطة إدارة السكة الحديد عبر القطاع الخاص

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن وزارة النقل بدأت إجراء مباحثات مع 3 شركات عالمية متخصصة فى إدارة السكك الحديدية لتقديم عرض جيد لأسلوب إدارة مرفق السكة الحديد المصرية، خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر إن الكيانات التى تمت مخاطبتها تضم شركة ألمانية، وأخرى روسية، والأخيرة «RATP DEV» الفرنسية التى تم التعاقد معها على إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، موضحة أنه فى انتظار تقديم تلك الشركات خطة لإدارة المرفق وتقييمها ومعرفة الأفضل منها، لتنفيذها فى المستقبل القريب.

وأضافت المصادر أن تطبيق إدارة القطاع الخاص لمنظومة السكة الحديد، أيا كانت الطريقة، لن يتم تنفيذه إلا عقب الانتهاء من تطوير أنظمة الإشارات الحالية، واستلام جميع العربات الروسية الجديدة خلال عام 2022.

وتشمل صفقة العربات الروسية البالغة 1300 عربة، 800 عربة مكيفة مقسمة إلى 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، ووصل حتى الآن 260 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد المبرم مع شركة «ترانسماش هولدينج» الروسية.

وكانت «المال» كشفت فى وقت سابق أن الوزارة تدرس 3 سيناريوهات لإشراك القطاع الخاص فى إدارة قطارات السكة الحديد، والنهوض بالخدمة، لاسيما بعد الحوادث التى وقعت مؤخراً.

وأوضحت أن السيناريو الأول يتضمن تأسيس 3 شركات بالشراكة مع كيانات عالمية، يتم توزيع الخطوط عليها بواقع كيان يتولى إدارة قطارات الوجه القبلى، والثانى خطوط محافظات الوجه البحرى، والأخير تسند له مهام إدارة خطوط الضواحى أو المسافات القصيرة.

والسيناريو الثانى هو الاتفاق مع شركة عالمية تدير جميع قطارات الركاب، أو عدد محدد منها وفقا لقدراتها الفنية، وتكون مسئولة أمام الهيئة عن تطوير الخدمة وتقليل الخسائر خلال فترة سيتم تحديدها مستقبلاً.

أما السيناريو الثالث فيتضمن إسناد إدارة القطارات المكيفة الحالية والروسية الجديدة فقط لصالح كيان خارجى لديه الخبرة الكافية، على أن تتولى الهيئة إدارة القطارات العادية والمطورة الموجودة حالياً لحين خروجها من الخدمة. وقال كامل الوزير، وزير النقل، منذ أيام، إنه يتم التخطيط لإسناد أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة بالسكة الحديد إلى شركات عالمية متخصصة فى الإدارة والتشغيل، خاصة أنه سيتم توريد 6 قطارات متكاملة من شركة «تالجو» الإسباني