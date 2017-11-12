النقل تبدأ تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق

محمود محسن بدأت الهيئة القومية للأنفاق، الإعداد لإجراءات الطرح لتطوير الخط الأول بمترو الأنفاق (حلوان-المرج)، بحسب ما أعلن عنه طارق أبوالوفا، وكيل وزارة النقل ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن أعمال التطوير، والتحديث، تبدأ منتصف العام المقبل. أوضح أبوال

محمود محسن

بدأت الهيئة القومية للأنفاق، الإعداد لإجراءات الطرح لتطوير الخط الأول بمترو الأنفاق (حلوان-المرج)، بحسب ما أعلن عنه طارق أبوالوفا، وكيل وزارة النقل ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن أعمال التطوير، والتحديث، تبدأ منتصف العام المقبل.

أوضح أبوالوفا أن أعمال التطوير على مراحل، وأن المرحلة الأولى تستغرق 3 أعوام، لافتًا إلى أن الهيئة سوف تقترض لتنفيذ الأعمال الخاصة بالتطوير.

أضاف أبوالوفا أن التطوير يشمل الخط الأول (حلوان- المرج) بالكامل، موضحاً أن المبانى والمنشآت لن يحدثا، وأن تكلفة التطوير المبدئية مليار دولار.

أشار إلى أن عملية التحديث تشمل شراء قطارات جديدة، وتطوير القطارات الحالية بهدف تدعيم الخط بقطارات كثيرة، لتقليل زمن التقاطر، وتطوير نظم الإشارات، علاوة على تطوير نظم التحكم المركزى المسئولة عن المتابعة، والتحكم فى مسير القطارات، ويضاف إلى ما سبق تحديث نظم الاتصالات، وتجديد القضبان، والأنظمة الكهروميكانيكية.

وأكد أبوالوفا أن الفترة المقبلة، لن تشهد أى زيادة جديدة فى أسعار تذكرة المترو، وأن الزيادة بعد عمليات التطوير والتحديث، مشيراً إلى أن قرار رفع التذكرة سياسى، وليس من شأن الهيئة القومية للأنفاق.

أوضح أن زيادة أسعار تذكرة المترو جعلت الشركة المصرية لم تتكبد خسائر، وأصبحت الإيرادات تُغطى المصروفات، مشيراً إلى أن الزيادة سوف لن تحقق أرباح للشركة المصرية، مضيفاً أن الشركة المصرية كانت تتكبد خسائر سنوية بين الـ400 والـ500 مليون جنيه بسبب تدنى سعر التذكرة.

ولفت أبوالوفا إلى أن الهيئة تنتهى من تركيب الماكينات الجديدة نهاية العام الجارى، أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.