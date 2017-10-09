النقل تبدأ الترويج لمشروع القطار فائق السرعة

❏ تأسيس شركة لإدارة «العين السخنة – العلمين» بمساهمة من «الإسكان» وجهات حكومية

❏ عرفات: 26 مليار جنيه تكلفة تطوير خط «حلوان-المرج»

❏ إقامة 5 مراكز لوجيستية وجافة بمشاركة القطاع الخاص

❏ تطبيق منظومة الشباك الواحد فى الموانئ نهاية 2018

❏ مصطفى الديب: انخفاض عمق أرصفة ميناء الإسكندرية أبرز مشاكل العملاء

هاجر عمران ـ مدحت إسماعيل

تطلق وزارة النقل خلال الأيام المقبلة حملة ترويجية لمشروع سكة حديد من منطقة 6 أكتوبر حتى أسوان، والمعروف إعلاميا بالقطار فائق السرعة، عبر تسليم السفارات تفاصيل المشروع.

قال مصدر مسئول بوزارة النقل، فى تصريح لـ«المال»، إن القطار سرعته فى حدود 200 كيلومتر فى الساعة، وهذه سرعة ليست فائقة، كما أعلن عنه فى الفترة الماضية، لافتا الى أنه سيكون بنظم تكنولوجية عالية، ومواصفات عالمية، ومختلف تماماً عن القطارات الحالية، ومن ثم تصنيفه بالفائق السرعة، مقارنة بسرعة قطارات السكة الحديد.

وأشار إلى أن مكتب استشارى هندسى إسبانى أنهى دراسات المشروع، خلال الفترة الماضية، ونسعى من حملة الترويج تلقى عروض الشركات العالمية سابقة الخبرة فى المجال.

يشار إلى فكرة تنفيذ مشروع قطار سريع من مدينة 6 أكتوبر لأسوان، بدأت إعداد دراساتها بشكل مبدئى، فى عهد تولى إبراهيم الدمير، وزير النقل الأسبق قبل ثورة 25 يناير، وطرح المشروع مرة أخرى فى ديسمبر 2014، أثناء تولى هانى ضاحى، حقيبة وزارة النقل، وكان من المقرر تنفيذه بالاشتراك مع الجانب الصينى.

وأعلن وقتها عن أن القطار يختصر مدة السفر من القاهرة إلى أسوان إلى 4 ساعات فقط، والمرحلة الثانية من القاهرة إلى أسيوط، أما الثالثة من أسيوط إلى أسوان.

فى سياق متصل قال المصدر إن وزارة النقل طلبت من شركة «أفيك»، المتقدمة بعرض تنفيذ مشروع خط سكة حديد «العين السخنة العلمين»، توضيح بعض البيانات الفنية للمشروع، لافتاً الى أن الشركة متوقع أن تسلم تفاصيل العرض كاملة فى غضون أسبوعين.

والمسار المقترح للخط يشمل 5 محطات رئيسية: «العين السخنة، والعاصمة الإدارية، و6 أكتوبر، والإسكندرية، والعلمين»، و6 محطات فرعية فى المسافة من العلمين وادى النطرون، والعاصمة الإدارية العين السخنة، وبطول يبلغ 482 كم، ومن المخطط إقامة عدد من الورش لصيانة الوحدات المتحركة، وأعمال الدعم الفنى فى العين السخنة والعلمين.

ومن ضمن جوانب العرض الصينى، مقترح إقامة مصنع لإنتاج وتصنيع الوحدات المتحركة للقطارات المكهربة.

وأوضح أن تكلفة المشروع من المتوقع أن تتراوح بين 3.5 ـ4 مليارات دولار، لافتاً الى أنه سيتم تأسيس شركة لادارة المشروع بمشاركة من وزارة الإسكان، والنقل وعدد من الجهات الأخرى.

على صعيد متصل، استعرض وزير النقل، هشام عرفات، كلمته فى مؤتمر القدرة التنافسية للتجارة والخدمات اللوجستية فى مصر، الذى نظمته غرفة التجارة الامرييكة، خطة الوزارة فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكبارى وقطاع النقل البحرى ومترو الأنفاق.

وقال عرفات، إن الوزارة تستهدف إنشاء وتطوير 2200 كيلومتر طرق ضمن المشروع القومى للطرق بتكلفة 30 مليار جنيه، إلى جانب تطوير 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الرئيسية القائمة فى الوقت الحالى بتكلفة 10 مليارات جنيه، وإنشاء 15 محورًا جديدًا على النيل، بتكلفة 11.5 مليار جنيه، و 30 كوبرى علوى جديد على الشبكة بتكلفة 2.5 مليار جنيه.

وأوضح وزير النقل، أن قطاع الطرق شهد خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة، خاصة وأنه نفذ المشروعات بمواصفات فنية عالية وعالمية، مضيفاً أن رفع معدلات الأمن والسلامة على الطرق لضمان الاستدامة وتقليل الحوادث.

وأوضح أن مرفق السكك الحديدية، لم يشهد خلال فترة الـ60 عاما الماضية أى تطويرات بشكل قوى سوى إزدواج خط سكة حديد «القاهرة / أسوان»، ومن ثم المرفق أصبح يعانى من تقادم فى المعدات والعربات والمحطات، والتكنولوجيا العالمية فى المزلقانات.

وأردف، أن أطول شبكة السكة الحديد تصل لـ5500 كيلو متر، ويوجد على تلك الأطوال ما يقرب 3000 آلاف معبر غير شرعى، قائلا: «نقدر نقول أن كل كيلو متر فى معبر غير شرعى والناس اللى بتعدى من المعبر دا حياتها مهددة»، مضيفاً نعمل على مواجهة مثل هذه التعديات والمعابر غير القانونية.

ولفت إلى أن المرفق فى حاجة لشراء 3500 عربة سكة حديد جديدة، فضلاً عن 300 جرار، وتأهيل الكوادر البشرية.

وتابع أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالى أطوال 1269 كيلومترًا بتكلفة 12,254 مليار جنيه ، إلى جانب إنهاء التطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان خلال عامين، وأيضاً تحسين وصيانة 150 محطة، بتكلفة 450 مليون جنيه، فضلاًعن التجديد الشامل لمسافة 1200 كيلومتر، من خطوط الشبكة بتكلفة 6 مليارات جنيه، وإحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث، و1000 عربة قطار، وزيادة نسبة السكة الحديد فى نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2023 .

ووضعت وزارة النقل مخطط عام لتطوير مرفق السكة الحديد، بتكلفة 44.6 مليار جنيه، ومقرر تنفيذه خلال فترة 3 إلى 5 اعوام، ويشتمل المخطط على 3 محاور رئيسية، الأول منها تنفيذ مشروعات ضخمة فى قطاع الصيانة، ويتضمن شراء جرارات وعربات ركاب وبضائع لتعزيز الأسطول الحالى، وتوفير قطع غيار ومهمات لصيانة بعض الجرارات الحالية، وتنظيم عمرة المحركات العاملة فى الوقت الحالى، وتقدر تكلفة تنفيذ المحور بـ 25.7 مليار جنيه.

والثانى، تجديد خطوط السكة الحديد، وتطوير مزلقانات وكهربة إشارات الخطوط الرئيسية بإجمالى تكلفة تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وبحسب تصريحات مصدر حكومى فإن بند كهربة إشارات الخطوط تمويل الجزء الأكبر منها من خلال قروض ميسرة، من بنوك «الإعمار الأوروبى، والكورى، إضافة إلى البنك الدولى».

أما المحور الأخير، يهدف منه تنفيذ مشروعات للخدمات المشتركة، وتتمثل فى تحسين محطات الركاب وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَم السكة الحديد بإجمالى تكلفة تصل لـ1.35 مليار جنيه.

واستعرض وزير النقل خطة الوزارة قائلاً: «مستهدف إستكمال انشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق لتصل إلى 6 خطوط، فضلاً عن تنفيذ مشروع القطار الكهربائى» السلام – العاشر – العاصمة الإدارية الجديدة «بطول 68 كيلومترًا ، إلى جانب تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13,7 كيلومتر ليصل إجمالى أطوال الشبكة عام 2023 إلى 207,5 كيلومتر وعدد 146 محطة» .

وذكر وزير النقل، أن تنفيذ تلك المشروعات مرتفعة التكلفة ومن ثم يعتمد على القروض المسيرة بشكل أساسى لتنفيذها، لافتاً إلى إن أبرز جهات تمويل مشروعات المترو، بنك الاستثمار الأوربى، والوكالة الفرنسية.

وألمح إلى أنه مستهدف إنشاء وتطوير 100 كليو متر من خطوط المترو، وأنه وضع خطة لتطوير الخطين الأول «حلوان المرج»، بتكلفة 26 مليار جنيه، والثانى «شبرا الخيمة المنيب».

كانت وزارة النقل قررت نهاية مارس الماضى رفع أسعار تذاكر المترو بنسبة 100%، بعد تجاوز خسائر المرفق لـ 300 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك مخطط عام، لإنشاء 5 موانئ جافة، ومراكز لوجستية بمشاركة من القطاع الخاص، فى عدة مواقع على مستوى الجمهورية فى مناطق: السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، ومحافظة دمياط، واستكمال مخطط تطوير الموانئ البرية الحدودية القائمة حالياً وهى : طابا، و رفح، والسلوم، وموانئ قسطل، ورقين، ورأس حدربة.

وأكد عرفات، أن الوزارة تراهن على القطاع الخاص لزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيا إلى 4% من حجم المنقولات عام 2030 ، لافتاً الى أن مرفق النقل النهرى يعانى من تدهور فى البنية الأساسية، وهناك خطة للنهوض بالقطاع، لكن مطلوب مشاركة حقيقة من القطاع الخاص، لتنفيذها بشكل كامل ومتطور.

وتابع: «نخطط لطرح إنشاء مجموعة من الموانئ النهرية الحديثة فى محافظات: قنا، وسوهاج، وأسيوط ، وميت غمر، بإجمالى طاقة تداول 35 مليون طن / سنة لزيادة نصيب النقل النهرى فى نقل البضائع».

وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ 32 مشروعاً فى قطاع النقل البحرى، لافتا إلى أن يستكمل مخططات تطوير موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط، وموانئ نويبع، والغردقة، وسفاجا، والسويس، وشرم الشيخ .

وأشار إلى أن مشروعات قطاع النقل البحرى تنفيذها بأنظمة الاستثمار المتعارف عليها «EPC+F –PPP– BOT» بما له من مردود إيجابى مباشر على الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن إنشاء محطة الحاويات والبضائع العامة بميناء الإسكندرية بالأرصفة من 55- 62 على مساحة 560 ألف متر مربع، وإنشاء محطة لتداول المنتجات البترولية بميناء الدخيلة على مساحة 155 ألف متر مربع، باستثمارات 150 مليون دولار وإنشاء محطة الحاويات الجديدة، بميناء دمياط على مساحة 1,127 مليون متر مربع .

وذكر أنه حالياً إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا على مساحة 600 ألف متر مربع، باستثمارات 500 مليون دولار، وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع على مساحة 140 ألف متر مربع.

من جانبه قال مصطفى الديب، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، إن وزارة النقل ليس لديها القدرة على النهوض بالقطاع بشكل فردى، والأمر يتطلب تتضافر جهود القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات، مضيفاً نعترف بوجود فجوة فى وجهات النظر وعلينا تجاوز السلبيات لتحقيق الشئ الإيجابى.

وتابع أن الدولة تمتك الكثير من الموارد، ومن تلك الموارد ميناء الإسكندرية، لافتاً إلى أن إنشاء منطقة مكملة للميناء على مساحة 500 فدان، لاستيعاب التوسعات المستقبلة فى الحاويات، فضلا عن أن التطوير الذى يجرى فى الميناء حالياً ينفذ وفقاً للمواصفات العالمية.

وأشار الى أن هناك دراسات شاملة لمشاكل مستثمرى القطاع الخاص فى قطاع النقل البحرى ويجرى العمل على حلها تدريجياً، مضيفاً أن ميناء الإسكندرية على سبيل المثال يعانى من انخفاض عمق الأرصفة التى تصل حالياً لـ5 و6 أمتار، ومن ثم إعاقة فى استقبال السفن الضخمة.

وطالب أحمدى الفنجرى مدير فرع شركةdhl ، بالقاهرة، التوزيع العادل لمخازن الشحن، وإصدار التراخيص اللازمة لحافلات النقل، لافتاً إلى أنه يرفع توصيات المؤتمر للحكومة للعمل على تنفيذ مطالب العملاء.