«النقل» تبحث مع مؤسسات تمويل صينية توفير نصف مليار دولار لرابع مراحل القطار الخفيف «LRT»

تبحث وزارة النقل عبر تابعتها «الهيئة القومية للأنفاق» مع مؤسسات صينية توفير مبلغ فى حدود نصف مليار دولار، لتمويل المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT، والتى تمتد إلى داخل أحياء مدينة العاشر من رمضان وتوسعاتها المستقبلية، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.

وتبدأ المرحلة الرابعة للقطار من مدينة المعرفة وحتى محطة مركز المدينة بطول 16 كيلومترا، منها 7.5 كيلو مسار علوي، و8.5 «سطحى»، بعدد 3 محطات.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن التمويلات الخارجية ستوجه لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال السكة والكهروميكانيكية وتوريد القطارات وفقاً لدراسات ومواصفات وأسعار العقد المبرم مع شركة “أفيك” الصينية قائد الكيانات المنفذة للمراحل الثلاث السابقة.

ويتبادل القطار الكهربائى الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور المركزية، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة مدينة الفنون والثقافة، ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة الصينية تساعد الهيئة القومية للأنفاق في البحث وإيجاد العروض التمويلية الصينية المناسبة والراغبة فى إتاحة قرض ميسر للأعمال، على غرار بنود تمويلات المراحل السابقة نفسها.

يشار إلى أن القطار الخفيف يحتوى على 4 مراحل بطول إجمالى 105 كيلومترات، تم افتتاح الأولى والثانية العام الماضي.

وتبدأ أولى محطات المسار من «عدلى منصور» نهاية الخط الثالث لمترو الأنفاق بمنطقة شرق القاهرة، حتى مدينة الثقافة والفنون بطول 70 كيلومترًا، وعدد 12 محطة، ويتم حاليًا استكمال المرحلة الثانية بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات، والثالثة التى ستنتهى على مشارف مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كيلومترا، وعدد 3 محطات، بتكلفة إجمالية للمراحل الثلاث تصل لحوالى 1.5 مليار دولار.

ويبلغ سعر تذاكر القطار الكهربائى الخفيف حتى 3 محطات 10 جنيهات، و15 جنيها لعدد 5 محطات، و20 جنيها لأكثر من 7 محطات، فضلا عن وجود اشتراكات شهرية وسنوية مخفضة لجميع الركاب.