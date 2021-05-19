«النقل» تبحث مشروعات للسكك الحديدية بقيمة 7.5 مليار جنيه

تبحث وزارة النقل مع 3 شركات مقاولات محلية كبرى الدخول فى مشروعات تجديد البنية الأساسية لمرفق السكك الحديدية بحجم أطوال تصل إلى 818 كيلو مترا طولياً، وبتكلفة تصل إلى 7.5 مليار جنيه.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الشركات الثلاث هى: «سامكريت، والمقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاءات»، لافتة إلى أنه سيتم طرح الأعمال بداية من العام المالى المقبل، خاصة أن الهيئة ستوفر التمويل من خطتها الاستثمارية المعتمدة.

وأضافت المصادر أن المباحثات تتضمن حث الشركات على الدخول فى المشروعات، وإنهائها خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً، موضحة أن 5 شركات متوسطة الحجم تقوم حاليا بتنفيذ أعمال التجديد، وهو أمر كان سببا فى تأخر تنفيذ عملية التطوير المعلنة فى الفترة الماضية.

وأوضحت أن الشركات الثلاث المذكورة سابقا، لديها الماكينات والإمكانات الفنية اللازمة التى تساعدها فى تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مشيرة إلى أن هناك توجيهات عليا صدرت بضرورة إنهاء أعمال تطوير المرفق وتحسين الخدمة منتصف 2022 على أقصى تقدير.

وكان وزير النقل الفريق كامل الوزير قد أعلن عقب حادث قطار سوهاج، أن أعمال تطوير مسار السكة الحديد تنفذه شركتا «إيجيفراى، وإيراتراك» التابعتان لهيئة السكة الحديد، إلى جانب مشاركة 3 شركات قطاع خاص، ومقرر الإعلان عن كيانات أخرى تساعد فى الأعمال بداية من 1 يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة النقل خلال الأيام الماضية، أنه تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير جميع عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية، التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولى بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معاً.

وذكرت الوزارة فى تقرير لها، أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات سكة حديد بإجمالى عدد 257 مشروعا بإجمالى تكلفة 225 مليار جنيه حتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 177 مشروعا بإجمالى 45 مليار جنيه، وجار تنفيذ عدد 53 مشروعا بإجمالى تكلفة 48 مليار جنيه، واعتبارا من 1/ 7/ 2021 مخطط البدء فى تنفيذ عدد 27 مشروعا بإجمالى تكلفة تقديرية 132 مليار جنيه.