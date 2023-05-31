«النقل» تبحث توفير 190 مليون دولار لصالح «سكك حديد مصر»

تبحث وزارة النقل توفير 190 مليون دولار لصالح تابعتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لاستكمال مشروع رفع السلامة والأمان والكفاءة التشغيلية لخدمات السكك الحديدية على محور «الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادى»، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن تكلفة المشروع تقدر بحوالى 680.63 مليون دولار، وفر البنك الدولى منها 490.63 مليون عبارة عن قرض ميسر، وباقى القيمة تدبرها الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وتتركز أهداف مشروع رفع كفاءة تشغيل محور «الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادى» فى تحقيق 3 عوامل رئيسية: الأول توفير السلامة والأمان فى عمليات نقل الركاب والشحن، والثانى الإنذار المبكر للحوادث المتوقعة.

ومن ثم تجنبها، أما الأخير فهو القدرة على إبرام عقود التزام وشراكات مستقبلية مع القطاع الخاص خاصة فى البنية التحتية.

وتجرى الهيئة أيضًا فى الوقت الحالى تقييمًا لنحو 15 شركة تقدمت بعروضها الفنية والمالية للمنافسة على اقتناص إدارة وتشغيل 1300 عربة روسية الصنع، إلى جانب 212 أخرى مكيفة vip درجة أولى وثانية.

وأوضحت المصادر أن المشروع كان مقررًا إنهاؤه فى 2021، إلا أن إجراءات الحصول على قرض البنك الدولى الذى يغطى الجزء من التكاليف أخذت وقتًا أطول من المقدر، إلى جانب عجز الهيئة توفير نصيبها، بالتزامن مع نقص العملة الصعبة فى السوق المحلية، ومن ثم يتم حاليًا دراسة أكثر من آلية لتدبير المبلغ الذى سيتم توظيفه فى شراء أنظمة الكترونية من الخارج للقدرة على تشغيل القطارات بأمان، وإمكانية زيادة عدد الرحلات اليومية على الخطوط الرئيسية فيما بعد. وأشارت المصادر إلى أن الدراسات التى قامت بها «سكك حديد مصر»، بمعاونة من البنك الدولى، كشفت عن 4 تحديات رئيسية تمنع التحسن فى أدائها التشغيلى والمالى، الأول ضعف أداء السلامة، والثانى التزام الهيئة بدعم الركاب الضمنى، والثالث: أعمال الصيانة المتراكمة والكبيرة، بينما يرتبط التحدى الأخير بالدين التاريخى الكبير، وعدم كفاية التركيز على العملاء وغياب التوجه التجارى.