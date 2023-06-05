«النقل باللنشات» في السويس تطالب برفع قيمة الإيجار إلى 200 جنيه للساعة

طالبت

في السويس هيئة موانيء البحر الأحمر بتفعيل الاتفاق المبرم الشهر الماضي، برفع القيمة الإيجارية للساعة إلى 200 جنيها؛ لمواكبة الارتفاع الجنوني لقطع الغيار وأعمال الصيانة.

وقال خالد أبو النجا ،رئيس جمعية أن اللنشات تعاني منذ 8 أيام من نقص في كميات السولار مما يؤثر سلبا على خدمات اللنشات المقدمة للسفن العابرة بالمدخل الجنوبي لقناة السويس .

وطالب بتطبيق الإتفاق الموقع بين الجمعية وهيئة موانيء البحر الأحمر القائم على زيادة قيمة الإيجار بالساعة من 120 إلى 200 جنيها مقابل حصول الهيئة علي نسبة 10% .

وأوضح أن محضر الاتفاق تم توقيعه بعد إعلان قرارلجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بتحريك سعر لتر السولار ليصبح 8.25 بدلا من 7.25جنيها الشهر الماضي .

وقال إبراهيم أبو الفتوح ، صاحب لنشين بحريين، إنه رغم الزيادات المتكررة للوقود خلال الـ4 سنوات الاخيرة إلا أن أصحاب اللنشات ملتزمين بالقيمة الإيجارية للساعة بينما الزيادة الاخيرة تسببت في ارتفاع كبير في قطع الغيار والصيانة.

وطالب أبو الفتوح وزارة النقل باعتماد زيادة القيمة الايجارية حتي يمكن سداد كافة الالتزامات من ضرائب و تأمينات وتأمين إجباري و عوائد و تجديد تراخيص .