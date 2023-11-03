وزارة النقل: انطلاق فعاليات المعرض الدولي للنقل الذكي TransMEA2023 بعد غد

قالت وزارة النقل إنه ستنطلق بعد غد الأحد فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الحالي، تحت شعار “توطين صناعة وسائل النقل في “.

ويقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة،

حيث تقوم وزارة النقل حاليًّا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري- السكك الحديدية- مترو الأنفاق والجر الكهربائي- الموانئ البحرية- الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية- النقل النهري) خلال الفترة من 2014-2024 باستثمارات تبلغ 2 تريليون جنيه.

ويتضمن المعرض خلال فترة انعقاده العديد من الفعاليات مثل اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي (القطار الكهربائي السريع، القطار الكهربائي الخفيف، مونوريل شرق وغرب النيل، الخط الثالث للمترو)،

والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية “عربة قلاب – عربة غلال” ومزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة و”الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة” ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس.

وزارة النقل ستشارك بجناح لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة

بالإضافة إلى جناح لوزارة النقل يضم 12 جهة تابعة للوزارة لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة ويضم الجناح شاشة رئيسية سيتم من خلالها استعراض أهم المشروعات الجديدة وجهود توطين وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وأهم الفرص الاستثمارية في كل قطاعات النقل،

علاوة على البث المباشر لعدد من المشروعات (الإذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية للخط الثالث للمترو من محطة الطريق الدائري والإذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير، والإذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط سكة حديد بني سويف/ أسيوط من برج المنيا، والإذن بتشغيل وافتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية خاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع).

وسيتم عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة في كل أيام المؤتمر.

كما سيتم توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل.

وسيشهد المعرض، هذا العام، تخصيص ساحة للابتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

وأوضحت وزارة النقل أن سيشارك في المعرض هذا العام 350 شركة مما يقارب من 50 دولة.

يُذكر أن تم توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض (توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض)، بالإضافة لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.

كما تم توفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض من خارج القاهرة يوميًّا، وذلك من (الفيوم – بني سويف – الإسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة – الزقازيق – فاقوس)، حيث يتم تحرك الأتوبيسات باتجاه القاهرة في الساعة الثامنة صباحًا، ويتم العودة في الساعة الخامسة عصرًا.