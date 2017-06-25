النقل : انتهاء 98.5%‎ من طريق شبرا – بنها

أعلن اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، الانتهاء من تنفيذ 98.5 % من الأعمال الصناعية بطريق شبرا – بنها الحر والبالغ عددها 62 عملا صناعيا، بواقع ( 38 كوبرى – 24 نفقا) وخاصة بعد ضغط وتكثيف العمل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وفقا لتوجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

وأضاف أن هذا الطريق به عمل إنشائي ضخم إذ تم استخدام 20 مليون / متر3 أتربة في إنشاء الجسور ، 460 ألف متر3 من كميات الخرسانة المسلحة، و84 ألف طن حديد تسليح ،و 12 كم أنفاق لتسهيل الرى ( مراوى خرسانية ) ، و2600 متر طولى لتغطية مصارف وبرابخ كما بلغت مجموع أطوال الخوازيق 70 ألف متر طولي.

وأوضح أن عمليات التنفيذ تتم وفقا لقياسات الجودة العالية، مع مراعاة عنصرى السلامة والأمان بالطريق، مشيرا إلى أن هذه الطريق تساهم فى تخفيف الضغط المرورى على طريق القاهرة -الإسكندرية الزراعى المار عليه ما يقرب من 140 ألف سيارة / يوميا، وخلق محور جديد شمال الدلتا يرتبط مباشرة بالطريق الدائرى الإقليمى دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.

جدير بالذكر أن طريق “شبرا – بنها” الحر يبلغ طوله 40 كم، ويدخل ضمن المشروع القومي للطرق ويشمل عملية إنشاء طريق حر جديد مزدوج بعدد 4 حارات لكل اتجاه بعرض 3.75 متر للحارة الواحدة، كما يتضمن إنشاء العديد من الأعمال الصناعية على امتداد مساره ، وتبلغ تكلفته 3 مليارات جنيه.