«النقل النهري» يتسلم المرحلة الثانية من النماذج التدريبية المتخصصة فى كشف الأعطال بالسفن والعائمات

تسلم أمس المعهد الاقليمي للنقل النهري بالهيئة العامة للنقل النهري المرحلة الثانية من النماذج التوضيحية لأجزاء مختلفة من السفن والعائمات النهرية بهدف الارتقاء بمستوى التدريب بالمعهد الاقليمي للنقل النهري.

وصرح مصدر مسئول بالمعهد أن هذه النماذج تظهر طريقة عمل أهم المكونات الكهربائية والميكانيكية بالمحرك بشكل مباشر مما يسهل للدارس كيفية اكتشاف الأعطال واصلاحها.

كما شملت المرحلة الثانية نموذجا توضيحيا لمحرك رباعي الدورة ونموذج لطلمبة زيت وفقا لأحدث المواصفات التدريبية والألوان والأكواد الدولية للتدريب العملي.

وأضاف المصدر أنه تم تنفيذ هذه المجسمات بورش مجمع خدمة الصناعة بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وفقا للمواصفات التي أعدها مركز بحوث النقل التابع للأكاديمية العربية.

فيما أكد الدكتور احمد عثمان ادريس عميد مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، أن تنفيذ النماذج التعليمية يعتبر واحدا من المشروعات الجارية التي ينفذها مركز البحوث حاليا لصالح الهيئة العامة للنقل النهري ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة والأكاديمية، مشيرا الى أن المركز يقوم حاليا بتقديم الاستشارات المتخصصة لتنفيذ محاكي متطور للعائمات النهرية بالهيئة بالتعاون مع مجمع المحاكيات المتكامل بالاكاديمية.

ومن المعروف أن المعهد الإقليمى للنقل النهرى هو المعهد الوحيد على مستوى جمهورية مصر العربية وأفريقيا المتخصص فى تدريب العمالة النهرية وذلك منذ إنشاؤه عام 1973 وتم إفتتاحه عام 1976 م، وملحق به المدرسة الثانوية الصناعية للنقل النهرى لتخريج الكوادر الفنية منذ عام 1980م حتى الآن، كما يتم التدريب على أحدث أجهزة المحاكيات المتخصصة فى مجال النهرى.

ويعتبر المعهد الإقليمى للنقل النهرى هو المعهد الوحيد المتخصـــص فى تدريب العمالة النهرية على مستوى جمهورية مصر العربية وأفريقيا ، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين جمهورية مصر العربية وكل من برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بموجب إتفاقية تم توقيعها عام 1972 م، وإستغرق إنشاء المعهد ثلاث سنوات وتم إفتتاحه عام 1976، وملحق بالمعهد مدرسة ثانوية صناعية للنقل النهرى وتم إنشاؤها عام 1978 م. على نفقة وزارة النقل، فيما يتعلق باللوائح التنظيمية الداخلية : اللائحة المالية الخاصة بالتدريب ومكافآت التدريب للسادة المحاضرين والمدربين .