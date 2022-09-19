النقل النهري تعتزم تطوير 3 أهوسة على ترعة النوبارية

تعتزم الهيئة العامة للنقل النهرى “ التابعة لوزارة النقل “ تنفيذ عددا من المشروعات بهدف رفع كفاءة المجرى الملاحي لنهر النيل في بعض المسارات .

وحسب مصدر مسئول بهيئة النقل النهري، فان تلك المشروعات تتركز في عملية رفع كفاءة هويس الخطاطبة ، وذلك بالتجفيف الكلي على ترعة النوبارية.

كما تضم المشروعات رفع كفاءة هويس الكيلو 100 والكيلو 101 ، وذلك بالتجفيف الكلي أيضا، علاوة على رفع كفاءة هويس جناكليس ” هويس الكيلو 61 ” على ترعة النوبارية .

كما تستهدف الهيئة تطوير الطريق الملاحى القاهرة – الإسكندرية (الرياح البحيرى وترعة النوبارية) والتي ستبدأ نهاية العام الجاري .

وتستهدف الهيئة تطوير المجرى الملاحى بكل من الرياح البحيرى وترعة النوبارية لربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهرى ورفع كفاءة الأهوسة المقامة عليه وإنشاء الأهوسة الجديدة اللازمة بطول إجمالى 220 ك، خاصة بعد تطوير الهويس الذي يربط ترعة الرياح البحيري بترعة النوبارية بالبحر المتوسط بمحيط ميناء الإسكندرية.

وتقوم هيئة ميناء الإسكندرية حاليا بتنفيذ مشروع كباري هويس المالح، حيث يشمل المشروع على عدد 3 كوبري منها عدد 2 كوبري سيارات علوي طرق ليسمح بمرور السيارات في الاتجاهين وكوبري سكة حديد متحرك ليسمح بمرور القطارات في الاتجاهين، حيث تم الانتهاء من كوبري السيارات القبلي وجار أعمال تنفيذ كوبري السيارات البحري، كما تم الانتهاء من كوبري السكة الحديد المتحرك وجاري حاليا تركيب أعمال القضبان له.

كما قامت هيئة ميناء الإسكندرية بتنفيذ خطة رفع سعة الهويس المالح بالميناء حتى يستوعب 16 ماعون ( بارجة) بسعة كل منها 2500 متر مكعب من بضائع الصب الجاف في الدفعة الواحدة وكذلك زيادة عدد الدفعات خلال اليوم الواحد إلي الضعف، وذلك على الرغم من انتهاء صيانة الهويس حسب الخطة السابقة.

والمشروع من شأنه أن يرفع معدل التداول إلي أن يتم من خلال النهر، كما سيعطي سرعة وصول السلع الإستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض في سعرها النهائي.

وفي نفس السياق أشار مسئول هيئة النقل النهري أنه جاري التنسيق مع محافظة أسوان لطرح أكبر محطة لوجستيات نهرية بطول 700 متر للاستثمار تضم ميناء لنقل بلوكات الجرانيت والرخام بجوار كوبرى أسوان الملجم، وأيضًا محطة تزويد السفن بالوقود، وذلك بالتزامن مع دعم مشروع مدينة الجرانيت والرخام بالعلاقى، توازياً مع إقامة رصيف تجارى بميناء برنيس على البحر الأحمر لتصدير منتجاتها للخارج .

بدوره أشار الدكتور مصطفى صابر رئيس قسم بحوث النقل النهري بمركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، أن انشاء ميناء نهري متخصص لتداول الرخام والجرانيت من أسوان يعد خطوة جيدة لتنشيط حركة النقل النهري وتقليل حركة الشاحنات على الطرق البرية وبالتالي الحد من الحوادث وإهلاك الطرق بالإضافة الى توفير الوقود.

وأضاف أن العائمات النهرية تتميز بإنخفاض معدل استهلاك الوقود بالمقارنة بوسائل النقل البري. كما يعتبر الرخام والجرانيت المستخرج من محاجر أسوان ومنطقة وادي العلاقي من اهم المنقولات التعدينية الداخلية بين المحافظات المصرية حيث يمثل الانتاج المصري اكثر من ٦٠ مليون متر مربع سنويا وفقا لأحدث التقارير.

وأوضح أنه لتحقيق تشغيل جيد للميناء النهري المتخصص المزمع انشاؤه وأيضا إستخدام أمثل للنقل النهري في نقل المنتجات يجب الأخذ في الإعتبار عددا من الضوايط أهمها انشاء ميناء وصول متخصص بالقرب من أهم مناطق الاستيراد الداخلى وهي منطقة شق التعبان في القاهرة حيث يوجد بها أكثر من ٢٠٠٠ مصنع وورشة لتصنيع الرخام والجرانيت وتعتبر أكبر مستورد لصادرات محاجر أسوان من بلوكات الرخام والجرانيت وتقوم بتصنيعها ونقل ما يقرب من ٧٠٪؜ من انتاجها للإستهلاك المحلي وحوالي ٣٠٪؜ للتصدير الخارجي.

كما يجب ” حسب صابر ” تجهيز الميناء بمعدات شحن وتفريغ متخصصة بما يحقق سرعة في معدلات التداول وتقليل نسبة الهالك وتقليل زمن انتظار العائمات بالميناء.

ولفت رئيس قسم بحوث النقل النهري بمركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، ضرورة توفير العائمات المتخصصة لنقل الرخام والجرانيت وتأهيل الطواقم العاملة بها، بالاضافة الى ضرورة التأكد من جاهزية المجرى الملاحي لمرور العائمات الناقلة بالأعماق التي تتناسب مع الغاطس الملاحي على مدار العام وأيضا التنسيق مع الأهوسة لتقليل فترات انتظار العائمات الناقلة وبالتالي تقليل الزمن الكلي للرحلة لمنافسة النقل البري.

وطالب ” صابر ” بضرورة دراسة توفير أرصفة متخصصة بمينائي اسكندرية ودمياط لاستقبال العائمات النهرية من ميناء أسوان وذلك لتشجيع النقل النهري لمنتجات التصدير. سادسا في حالة طرح الميناء النهري على القطاع الخاص للإستثمار عن طريق حق الانتفاع او الشراكة يجب عمل دراسات متخصصة بهدف التوصل إلى طرح جاذب للاستثمار وبشروط مقبولة يضمن تحقيق الأهداف التشغيلية للميناء والعائد الإقتصادى للدولة وللمشغل.