النقل النهري: استمرار الحملات التفتيشية على المراكب بعد إجازة العيد

محمود محسنأجرى الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، جولة تفقدية، اليوم، في عدد من المراسي النيلية، في اطار تكليفات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة على المراكب والعائمات النيلية.حيث تفقّد رئيس الهيئة

محمود محسن





أجرى الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، جولة تفقدية، اليوم، في عدد من المراسي النيلية، في اطار تكليفات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة على المراكب والعائمات النيلية.

حيث تفقّد رئيس الهيئة مراسي ماسبيرو والساحل، وقام بفحص عدد من المراكب النيلية التى تنقل ركابًا والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، وشدد محمد على مراقبي ومفتشي الهيئة بمنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة بها.

وأكد محمد، على هامش جولته، استمرار الحملات التفتيشية على المراكب النيلية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية في هذه الحملات التفتيشية.