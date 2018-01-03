النقل النهرى تطلب من القطاع الخاص استغلال 65 فدانًا

❏ د. عبدالعظيم محمد: وزير النقل كلفنى بحصر شامل للأملاك والتعديات ❏ الهيئة حصلت على موافقات لاستغلال 30 ألف متر بزفتى مدحت إسماعيل تطرح هيئة النقل النهرى خلال أيام، على القطاع الخاص، استغلال أراض فضاء تملكها بمساحة تصل إلى 65 فدانا، بالدلتا، ومدينة زفتى. وأضاف الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس الهيئة

❏ د. عبدالعظيم محمد: وزير النقل كلفنى بحصر شامل للأملاك والتعديات

❏ الهيئة حصلت على موافقات لاستغلال

30 ألف متر بزفتى



مدحت إسماعيل

تطرح هيئة النقل النهرى خلال أيام، على القطاع الخاص، استغلال أراض فضاء تملكها بمساحة تصل إلى 65 فدانا، بالدلتا، ومدينة زفتى.

وأضاف الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس الهيئة لـ«المال»، أن الأخيرة بدأت خلال الأيام القليلة الماضية التجهيز لعملية الطرح، وسيتم تحديد نوعية المشروعات التى يمكن إقامتها على الأرض، وحق الهيئة عقب تلقى عروض الشركات المتنافسة.

وأكد أن وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، كلفه خلال الأسابيع الماضية بإجراء حصر شامل لأملاك الهيئة، وتحديد الأراضى المتعدى عليها، للتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالتها، وبدء وضع تصور لاستغلال تلك الأملاك، لافتاً إلى أن 2018 سيكون عام تطوير منظومة النقل النهرى.

يشار إلى أن وزارة النقل، ممثلة فى هيئة النقل النهرى، تراهن على القطاع الخاص لزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل، ليصل تدريجيًّا إلى %4 من حجم المنقولات عام 2030.

وحسب تقرير حديث حصلت “المال” على نسخة منه، فإن أملاك هيئة النقل النهرى تتوزع على 18 موقعا، منها 102 فدان بميناء أثر النبى، و44000 متر اشغالات جهات حكومية، و4680 متراً تعاقدات، والبعض الأخر تعديات.

تشمل أملاك هيئة النقل النهرى أيضاً، 2250 متراً مخازن بالقناطر الخيرية، و16 فدانا و6 قراريط بمنطقة العياط، و18483 مترا ميناء محافظة قنا النهرى، ومرسى آسنا البالغ مساحته 13200 متراً، إضافة إلى 55 متراً مرسى بأسوان، و6700 متر ميناء شحن وتفريغ فى المحافظة ذاتها فضلاً 2280 متراً ميناء الإسكندرية النهرى.

ووفقاً لتقرير الحصر، فإن الهيئة تمتلك 2800 متراً بمحافظة سوهاج، و62500 فى دندرة بمحافظة قنا، و17 فدانا فى أسيوط، و52 فدانًا فى زفتى، إضافة إلى 13 فدانا فى هويس الدلتا، و8225 متراً فى طنطا، إضافة إلى 500 متر فى بورسعيد، و3600 متر فى الأقصر.

يشار إلى أن رئيس هيئة النقل النهرى، كان قد كشف فى حوار سابق مع «المال» إلى أن 3 موانئ، هم: فيروسيليكون، ومصر للبترول، وأسمنت حلوان، قامت بتوفيق أوضاعها، وجار توفيق أوضاع 7 موانئ هى: السكر للصناعات التكاملية المصرية، وأبو زعبل للأسمدة، والحديد والصب بالتبين، وميناء النصر للمسبوكات بمنطقة طناش.

كما أشار إلى أن شركة النصر للتعدين، تمتلك 3 موانئ بدأت فى إجراءات تقنينها أيضاً، مؤكدا أن غالبية الموانئ النهرية الحالية تتكون من أرصفة خرسانية وساحات تخزين، ولدى بعضها التجهيزات الآلية لأغراض الشحن والتفريغ، وترتبط بشبكة طرق، إلا أنه يتم استغلالها فى أغراض غير مخصصة، ويتم استخدامها كمراسى للوحدات النهرية.

يشار إلى أن «النقل» كانت قد تسلمت من هيئة تخطيط مشروعات النقل بالوزارة، مؤخرا، دراسة تفصيلية عن موقف منظومة النقل النهرى، وأكدت الدراسة أن معظم الموانئ النهرية، يتم استغلالها فى أغراض غير مخصصة، وعلى سبيل المثال فإن بعض الموانئ النهرية بالوجه القبلى تُستخدم مراسى للسفن السياحية، وتم التعدى على ميناء أثر النبى، وبعض الموانئ أصبحت سوقا للجملة متعددة الأنشطة، منها ميناء الحديد والصلب، وميناء أسوان.

..وتطرح ميناءى «دمياط» والحميدات

قال الدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس هيئة النقل النهرى بوزارة النقل، إنه سيتم طرح ميناءى دمياط النهرى، والحميدات فى محافظة قنا، على مستثمرى القطاع الخاص بداية عام 2018.

وأضاف لـ«المال»، أن مساحة الأول تصل إلى 64000 متر مربع، وبه مبنى إدارى مجهز، وميناء الحميدات تصل مساحته إلى 18486 مترا، بواجهة 250 مترًا على النيل، لافتا إلى أن هناك مشكلة بسيطة فى الميناء وهى وجود فاصل بين الأرض والرصيف، بسبب قيام المحافظة بإنشاء كورنيش، موضحًا إنه يجرى التنسيق مع المحافظ لحلها.

وأوضح «محمد» أن الهيئة عازمة على طرح جميع الموانئ الجاهرة، إضافة إلى طرح الأراضى المخصصة للهيئة لإنشاء موانئ عليها، أو التى حدث لها تعديات سواء الأفراد أو الجهات الأخرى، لافتا إلى أن وزارة النقل بدأت فى عمل التنسيق اللازم مع الجهات الأمنية لاسترداد تلك الأملاك، وستطرحها الهيئة على المستثمرين لاحقا.

وأكد رئيس هيئة النقل النهرى، أن الهيئة حصلت على موافقة من وزارتى «الدفاع»، والرى والموارد المائية«، لإنشاء ميناء نهرى، وصوامع تخزين وتداول الحبوب على مساحة تصل 30000 متر بهويس زفتى فى محافظة الدقهلية، لافتًا إلى أن الهيئة تمتلك أراضى أيضًا بجوار عدد من الأهوسة ومنها، الكيلو 100 بمنطقة العامرية فى الإسكندرية وتصل مساحتها إلى 2300 متر مربع، إضافة إلى 20000 متر فى هويس فم النوبارية فى محافظة البحيرة.