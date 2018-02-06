النقل النهرى تبدأ مباحثات مع البنك الدولى لتوفير حزمة منح

مدحت إسماعيلتبدأ هيئة النقل النهرى بوزارة النقل، خلال الأيام المقبلة مباحثات مع البنك الدولي، لتحديد أوجه الدعم المقرر توفيرها عبره، لتطوير منظومة النقل النهرى الفترة المقبلة.قال الدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس الهيئة لـ«المال»، إنه سيلتقى الأسبوع الجارى ممثلين من البنك، لتحديد أوجه الد

مدحت إسماعيل

تبدأ هيئة النقل النهرى بوزارة النقل، خلال الأيام المقبلة مباحثات مع البنك الدولي، لتحديد أوجه الدعم المقرر توفيرها عبره، لتطوير منظومة النقل النهرى الفترة المقبلة.

قال الدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس الهيئة لـ«المال»، إنه سيلتقى الأسبوع الجارى ممثلين من البنك، لتحديد أوجه الدعم المادى والفنى المستهدف الاتفاق عليه، وتنفيذه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الهيئة تسعى للحصول على حزمة من المنح لتمويل تكلفة دراسات تتعلق بمشروعات الهيئة، ودراسات تدريب وتطوير الأداء الوظيفى للعاملين.

وأشار إلى أن الهيئة انتهت خلال الأيام الماضية من تركيب الأجهزة الإلكترونية اللازمة لمشروع البنية المعلوماتية والتتبع الآلى ris، للعائمات فى نهر النيل من القاهرة إلى محافظة بنى سويف بمسافة تصل لـ100 كيلو، مشيراً إلى أنه سيتم بدء تنفيذ التجارب الأولية للمشروع فى مرحلته الأولى، لمعالجة أى قصور يتم اكتشافه.

وأوضح عبدالعظيم أن المشروع الذى تعثّر منذ 2009، وحتى بداية العام الحالي، يُنفذ بتمويل نمساوى عبر قرض بقيمة 9.2 مليون يورو، لافتاً الى أن الجدول الزمنى للمشروع يسير، وفقاً للمستهدف وسيتم إنهاؤه بشكل كامل أواخر العام الحالى.

