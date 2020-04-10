«النقل العام» توضح مصير تذاكر الأتوبيسات بعد خفض أسعار الوقود

قال مصدر مسئول بهيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة، أنه لن يتم تعديل أسعار تذاكر الأتوبيسات، لا سيما بعد تعديل أسعار المحروقات التي تم الإعلان عنها.

وأضاف مسئول هيئة النقل العام لـ«المال»، أن المرفق في الوقت الحالي يتكبد خسائر، وهناك صعوبة في خفض سعر التعريفة، إلا إذا صدرت توجيهات من مجلس الوزراء، بخفض الأسعار نتيجة الظروف التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي، بسبب فيروس كورونا.

50 % من التذكرة

وتابع: الهيئة طبقت خلال الفترة الماضية، نظاما جديدا يتضمن دفع 50% من قيمة التذكرة لركاب نصف المسافة، على 8 خطوط، خاصة المسارات الرابطة قلب القاهرة بالمدن العمرانية الجديدة، وهذا الأمر نتج عنه زيادة أعداد الركاب.

قرار الحكومة

وأعلنت الحكومة تخفيض أسعار البنزين بكل أنواعه منذ قليل اليوم، وبحسب اللأسعار الجديدة التى أقرتها الحكومة اليوم انخفض سعر بنزين 80 إلى 6.25 للتر، بدلًا من 6.5 جنيه، و92 إلى 7.50 للتر بدلًا من 7.75 جنيه، و95 إلى 8.5 للتر، بدلًا من 8.75 جنيه.

وتم تحديد تلك الأسعار عقب اجتماع لحنة التسعير التلقائى للوقود اليوم، وهى المعنية بمراجعة التغيرات العالمية وتعديل الأسعار بشكل دورى كل 3 شهور صعودًا أو هبوطًا فى حدود نسبة 10% من الأسعار السارية، والإبقاء على تثبيتها دون تغيير.

وتسري الأسعار الجديدة اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية.

وتضم لجنة التسعير فى عضويتها مسئولين من وزارتى البترول والمالية وغيرهما من الجهات الحكومية المعنية.

وتعتمد اللجنة فى تحديد الأسعارعلى معادل سعرية محددة العوامل، ومن أبرزها أسعار الخام العالمى ومشتقاته وحجم الإنتاج والاستهلاك المحلى وسعر الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والانتاج وغيرها.

وتم تشكيل لجنة التسعير التلقائى للوقود خلال العام الماضى، واتخذت أول قرار فعلى لها أكتوبر 2019، حينما خفضت سعر لتر البنزين لأول مرة فى تاريخ مصر بواقع 25 قرشا للتر الواحد.

واتخذت اللجنة قرارها الثانية مطلع يناير الماضى بتثبيت الأسعار دون تغيير،حسب المعطيات التى تم دراستها.



الأسعار الحالية

ورفعت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بداية من يوم 5 يوليو الماضى، أسعار التذاكر بواقع جنيه لمسافة 30 كيلومترا، لتبلغ التعريفة 4 جنيهات بدلا من 3.

وتشمل %80 من الخطوط، و5 جنيهات لمسافة 31 إلى 40 كيلو بدلا من 4، وتمثل %12 من خطوط الهيئة، و6 جنيهات بدلا من 5 لمسافة 41 إلى 50 كيلو بنسبة %7 من المسارات، و10 جنيهات لأكثر من 50 وحتى 60 كيلومترا لعدد 3 مسارات فقط، ونفس القيمة للأتوبيسات ذات الطابقين بدلا من 7 جنيهات.

عدد الأتوبيسات

ويبلغ أسطول الهيئة، 3000 أتوبيس، بعدد 38 ألف عامل ومهندس وفنى وإدارى، ويحصل كل من مهندس الصيانة، وسائق السيارة، والمحصل، على %39 من إجمالى الإيرادات اليومية من التذاكر بواقع %13 لكل منهم، بخلاف الحوافز الأخرى والأجر الأساسى.

حجم الركاب

وحجم نقل الركاب اليومى، يصل إلى 6.25 مليون راكب، موزعة بين مليون راكب يتم نقلهم من خلال السرفيس و3 ملايين عبر مترو الأنفاق، إضافة إلى 2.25 مليون راكب تنقل من خلال أتوبيسات النقل العام والخاص، والبالغ إجماليها 4300 أتوبيس نقل عام ومينى باص فى القاهرة الكبرى.