نقل وملاحة

«النقل العام» تنتظر دعماً بقيمة 148 مليون جنيه من الحكومة

لتعويض خسائر تكبدتها خلال 3 شهور
المال - خاص 11:01 ص, الأحد, 23 أغسطس 20 11:01 ص, الأحد, 23 أغسطس 20

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قال مصدر مسؤول فى هيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة، أن المرفق تكبد خسائر بنحو 148 مليون جنيه، نتيجة لأزمة فيروس كورونا المستجد، من بينها 20 مليوناً خلال الحظر الكلى فى أيام العيد.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أنه تم رفع تقرير للمحافظة بإجمالى الخسائر، لتسليمه لمجلس الوزراء لتعويض الهيئة بقيمة مماثلة من الموازنة العامة للدولة، لصعوبة تحمل المبلغ فى الفترة الحالية، خاصة وأنها تعد حاليًا كراسات شروط لشراء قطع غيار للاسطوال الحالى، ومن ثم لابد من توفير دعم مالى للسداد.

يذكر أن الهيئة تنقل مليون ونصف راكب يوميا فى الأوقات العادية، عبر 350 خط أتوبيس بأطوال 7600 كيلو متر بمحافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية» عبر 15 محطة نهائية، و4000 محطة عابرة على مستوى القاهرة الكبرى.

ويبلغ عدد العاملين فيها 28 ألفًا من مهندسين، ومحامين، وأطباء، وموظفين، وإداريين، ومحصلين، وسائقين، ومفتشين، وعمالة حرفية، وخدمة عامة. فى عام 2018 ووصلت خسائر هيئة النقل العام لنحو 260 مليون جنيه، ومن ثم تم تكليف الهيئة بعمل خطة لتقليل الأعباء عبر استغلال الأصول الشاغرة

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بقلم المال - خاص

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