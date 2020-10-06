«النقل العام» تلغى مناقصة تشغيل 800 أتوبيس مكيف بالقاهرة الكبرى

ألغت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة مناقصة كانت طرحتها أوائل أغسطس الماضى لتشغيل 800 أتوبيس مكيف داخل محافظات القاهرة الكبرى، وربطها بالمدن الجديدة.

وقال مصدر مسئول بالهيئة إن الشركات التى تقدمت والبالغ عددها 31 شركة لم تتوافق عطاءاتها الفنية مع بنود كراسة الشروط، ولم ترق نسب التقييم للحد الأدنى من الدرجات المحددة لكل بند، ومن ثم تم إلغاء المناقصة وفقا لأحكام القانون.

وأشار إلى أنه تم طرح مناقصة جديدة منذ أيام بشروط تناسب وضع الكيانات المتنافسة، مع الأخذ فى الاعتبار السلبيات التى تم رصدها فى المناقصة السابقة.

وتتضمن الشروط الجديدة بحسب المصدر فوز 5 كيانات كبرى على الأقل، حتى يمكن تشغيل العدد المطلوب من المركبات، خاصة أنه تم تعديل الاشتراطات بنسب تصل إلى %70 لتسهيل الأمر على الجميع.

وتابع: هناك توجيهات بضرورة تشغيل أتوبيسات جديدة بداية من العام المقبل، وهو ما دفع الهيئة لمناقصة جديدة فى أقل من 10 أيام.

يشار إلى أن «المال» كانت نشرت تفاصيل اشتراطات المناقصة القديمة، ونصت على أن فترة التعاقد 6 سنوات من تاريخ التوقيع، وأن التجديد لفترة مماثلة أو أقل مرهون بموافقة الشركات على اشتراطات جديدة، ستضعها هيئة النقل العام وإدارة مشروع النقل الجماعى فى الوقت المناسب.

ونصت على أن قيمة التذكرة ستحدد طبقا للمسافات وليس نوعية الأتوبيس، وأن كافة الحافلات ستكون بها الأنظمة الإلكترونية المتطورة التى تساعد فى تقديم خدمات جيدة للركاب