النقل العام تطبق نظام G P S في 100 أتوبيس

مدحت إسماعيل قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن هيئة النقل العام بالمحافظة بدأت تطوير 100 أتوبيس من أسطولها البالغ 3400، لافتًا إلى أنه سيتم وضع أجهزة التتبع الآلي "GPS" للرحلة للسيطرة على خطوط السير. وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في احتفالية أقامتها شركة مواصلات مصر بم

مدحت إسماعيل



قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن هيئة النقل العام بالمحافظة بدأت تطوير 100 أتوبيس من أسطولها البالغ 3400، لافتًا إلى أنه سيتم وضع أجهزة التتبع الآلي “GPS” للرحلة للسيطرة على خطوط السير.

وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في احتفالية أقامتها شركة مواصلات مصر بمناسبة إطلاق مشروع الأتوبيس الذكي الذي تنفذه الشركة، أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات في قطاع النقل عبر تأسيس شركة نقل جماعي، لافتًا إلى أن منظومة النقل الجماعي الخاصة تمثل 40 ‎%‎ من إجمالي منظومة نقل الركاب بنحو 1500 ميني باص في الوقت الحالي.