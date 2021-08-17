«النقل العام» تشتري قطع غيار بقيمة 1.7 مليار جنيه العام المالي الحالي

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن هيئة النقل العام تخطط لشراء معدات وقطع غيار بقيمة 1.7 مليار جنيه، خلال العام المالى 2021/ 2022، إلى جانب تحويل بعض المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، بدلًا من السولار.

وأضافت، أن الهيئة أعدت كل المستندات اللازمة لبدء طرح المناقصات وفقًا لأولوية مستلزمات العمل، مشيرةً إلى أنه لأول مرة ترفع الهيئة القيمة المالية لأعمال الصيانة، وذلك بعد توجيهات عليا صدرت بضرورة تطوير الأسطول الحالى وزيادته، بما يتوافق مع زيادة حجم الركاب المتوقع سنويًا.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مطلع يوينو الماضى مراسم توقيع عقد اتفاق مشترك بشأن تعديل 2262 أتوبيسًا تابعة لهيئة النقل العام بمحافظتى القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى، بدلًا من السولار، والموقع بين وزارات البترول، والمالية، والتنمية المحلية، والدولة للإنتاج الحربى.

وذكرت المصادر، أنه مستهدف خلال عام 2021/ 2022، طرح مناقصة محلية على الشركات التكنولوجية لتنفيذ منظومة التتبع الآلى “GPS” فى 800 أتوبيس نقل جماعى، خاصة أن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية وضع المنظومة فيما يقرب من 500 حافلة حاليًا.

وأشارت إلى أن منظومة التتبع الآلى ستساعد فى تحديد خطوط سير الأتوبيسات بدقة كاملة، وإحكام الرقابة الصارمة على السائقين، ومن ثم رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين والتعامل مع أى أعطال فنية فى أثناء سير الرحلة.

ويقدر إجمالى متوسط الإيراد اليومى لأسطول الهيئة بنحو 3.5 مليون جنيه، مقارنة مع 2.7 مليون قبل الزيادة الأخيرة فى سعر التذاكر.

يذكر أن الهيئة تنقل مليون ونصف راكب يوميًا، من خلال 350 خط أتوبيس بأطوال 7600 كيلو متر بمحافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية» عبر 156 محطة نهائية، و4000 محطة عابرة على مستوى القاهرة الكبرى.

ويبلغ عدد العاملين فيها 38 ألفًا من مهندسين، ومحامين، وأطباء، وموظفين، وإداريين، ومحصلين، وسائقين، ومفتشين، وعمالة حرفية، وخدمة عامة.

ويبلغ أسطول الهيئة، 3500 أتوبيس، ويحصل كل من مهندس الصيانة وسائق السيارة والمحصل على %39 من إجمالى الإيرادات اليومية من التذاكر، بواقع %13 لكل منهم، بخلاف الحوافز الأخرى والأجر الأساسى.

ويصل حجم نقل الركاب اليومى داخل القاهرة الكبرى إلى 6.25 مليون راكب، موزعة بين مليون راكب يتم نقلهم من خلال السرفيس، و3 ملايين عبر مترو الأنفاق، إضافة إلى 2.25 مليون راكب تنقل من خلال أتوبيسات النقل العام والخاص، والبالغ إجماليها 4300 أتوبيس نقل عام ومينى باص فى القاهرة الكبرى.

يُشار إلى أن هيئة النقل العام تمتلك 24 جراجًا على مستوى القاهرة الكبرى، فضلًا عن ورشتين رئيسيتين؛ إحداهما بمدينة نصر والأخرى بجسر السويس، وهما مسئولتان عن تجديد وصيانة الأتوبيسات.

مصادر: تستهدف جمع 200 مليون إيرادات من خطوط الشركات الخاصة

فى سياق متصل، كشفت المصادر، أنه مستهدف جميع ما يقرب من 200 مليون جنيه من شركات النقل الجماعى العاملة حاليًا فى القاهرة الكبرى، مقابل استغلال المسارات والخطوط التى تسير عليها مركبات تلك الكيانات، ورفع القيمة المحصلة إلى 250 مليوناً بنهاية العام المالى المقبل.

ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالى تحت مظلة مشروع النقل الجماعى داخل نطاق القاهرة الكبرى 32 شركة محلية، بأسطول يتجاوز 1800 سيارة، على 122 خطًا، تربط المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، والعبور والشروق، بالعاصمة.

وتدفع شركات النقل الجماعى، رسوم مسارات الطرق أو المعروف باسم «الحصة» لصالح هيئة النقل العام للعمل فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وتقدر بنحو 8 آلاف جنيه شهريًا عن كل أتوبيس يعمل فى الوقت الحالى، بدلًا من 20 ألفًا تم تحديدها فى سبتمبر الماضى 2019، و9 آلاف عن كل أتوبيس جديد يتم إضافته، مع رسوم الانتفاع بواقع %15 سنوياً، يضاف إليها %14 ضريبة قيمة مضافة تسدد شهريًا على أسطول الشركة.