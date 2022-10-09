«النقل العام» تستعد لبيع عربات ترام الرمل القديمة

علمت «المال» من مصدر مطلع أن هيئة النقل العام بالإسكندرية، تجرى حاليا حصرا للوحدات المتحركة العاملة بمفرق الترام ، تمهيدا لتنظيم أكبر مزايدة فى تاريخها لبيع الوحدات كخردة.

وأضاف أنه مقرر أن يتم المفاضلة بين تلك الوحدات، بحيث يتم نقل الصالح منها إلى الخطوط العاملة، خاصة من ترام الرمل إلى ترام المدينة والخطوط الأخرى، ليتم التخلص من الوحدات الأقدم فالأقدم، وبيعها كخردة.

وكانت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل خاطبت خلال سبتمبر الماضى، هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، لوقف ترام الرمل فى نوفمبر المقبل تمهيدا لتنفيذ أعمال تطوير وتحديث «الترام» وتحويله إلى قطار كهربائى.

ويستهدف مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية استخدام وحدات متحركة صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء، ويبلغ طولها حوالى 65 مترًا وعرض 2.65 متر، مقارنة مع ترام الرمل الحالى الذى يبلغ طول وحداته 53 مترًا وعرضها 2.60 متر.

ووفقا للمصادر فإنه سيتم بيع قضبان خط الرمل والتى لا تتناسب مع الخط الجديد – مترو الرمل – والذى سيكون خطا مكهربا، على أن يتم عملية البيع خلال شهر نوفمبر، وهو الجدول الزمنى الذى حددته الهيئة القومية للأنفاق لاستلام المشروع خاليا من جميع الوحدات والقضبان تمهيدا لتسليمه للتحالف الفائز بتنفيذ المشروع.

وأكدت المصادر أن الوحدات التى يمكن بيعها فى مزايدة تتركز فى بعض القطارات ذات اللون الأزرق، والأصفر، والأخضر، على أن يتم استخدام جميع الوحدات التى تم استيرادها من أوكرانيا خلال العامين الماضيين بمنطقة ترام المدينة والتى تعد أكثر ازدحاما بمحافظة الإسكندرية، خاصة بعد وقف وصلة قطار أبو قير من محطة سيدى جابر إلى محطة مصر ، حيث تعد تلك المنطقة أهم المناطق بالمدينة وتتواجد فيها جامعة الإسكندرية وشركات الملاحة والأقطار ومكتبة الإسكندرية وأهم المصالح الحكومية.

ومن المعروف أن وحدات الترام الأصفر التى تم استيرادها من أوكرانيا خلال عام 2019 وتعمل بسرعة فائقة تضاهى الوحدات الحديثة، وتعد مكيفة ومزودة بشبكة إنترنت هوائى «واى فاى» ، ولاقت قبولا كبيرا بالإسكندرية، منذ أن تم تشغيلها قبل 3 سنوات.

كما تستعد هيئة نقل الركاب بالمحافظة لنقل محطة مصطفى كامل والتى تتضمن أهم محطات الكهرباء التى تقوم بتغذية التيار الكهربائى للخط ، بالاضافة إلى ضمها لإدارة الحاسب الآلى إلى أحد محطات ترام المدينة، خاصة أنه قد تم الانتهاء من تطويرها خلال عام 2020 بملايين الجنيهات.

وأشارت المصادر، إلى أنه تقرر وقف الخط عن العمل تمهيدا لدخول المقاول والشركة المنفذة لعملية تطوير الخط تحت مظلة الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، ليتم نقل تشغيل الخط من هيئة نقل الركاب التابعة للمحافظة، إلى وزارة النقل.

وأكدت أنه من المقرر أن تقوم وزارة النقل بطرح المشروع أثناء العمل فى تطويره والذى يستغرق قرابة العامين، على الشركات العالمية لتشغيل الخط الجديد، على أن يتم إلزام الشركة بالاستعانة بعدد من الكوادر العاملين حاليا بورش وخط الترام، خاصة الأقل سنا والأكثر خبرة، واستعداده لتلقى تدريب للعمل على القطار المكهرب المزمع تنفيذه نهاية العام الجارى.

ويبدأ خط ترام الرمل من منطقة محطة الرمل إلى سان ستيفانو، وتعد أكثر من المناطق ازدحامًا بالإسكندرية بسبب مجمع الكليات فى منطقة الشاطبى والأزاريطة، إضافة إلى وجود معظم الشركات العاملة فى نشاط الملاحة والأقطان والاستثمار العقارى بتلك المنطقة.

وينقسم مرفق الترام بالإسكندرية إلى جزأين، الأول هو ترام المدينة «الأصفر»، ويخدم المناطق الشعبية والأحياء الفقيرة وذات الكثافة السكانية المرتفعة ويبلغ طوله 28 كيلومترا، موزعة على 13 خطا، والثانى: ترام الرمل ويقطع الإسكندرية من محطة الرمل، وحتى فيكتوريا ويخدم المناطق الحضارية الراقية.

ووفقًا للدراسات المبدئية سيتم ربط ترام الرمل بمترو أبو قير عند عدة محطات تبادلية، بمنطقتى سيدى جابر، وفيكتوريا.

وتم وقف خط سكة حديد أبو قير من سيدى جابر وحتى محطة مصر فى الإسكندرية، تمهيدًا لأعمال هدم محطات الخط التى تم طرحها خلال فبراير الماضى على شركات المقاولات المتخصصة.



السيد فؤاد