النقل العام تدرس زيادة تعريفة التذاكر 20% فى أغسطس

- توقعات بوصول العجز المالى إلى 1.8 مليار جنيهمدحت إسماعيلعلمت «المال» من مصادر مطلعة، أن هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، تدرس تمرير زيادة جديدة فى تعريفة التذاكر بنسبة تتراوح بين «15 و%20» فى أغسطس المقبل.وقالت المصادر إن الزيادة سترتبط بعدة مؤشرات من بينها رفع أسعار

– توقعات بوصول العجز المالى إلى 1.8 مليار جنيه



مدحت إسماعيل

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، تدرس تمرير زيادة جديدة فى تعريفة التذاكر بنسبة تتراوح بين «15 و%20» فى أغسطس المقبل.

وقالت المصادر إن الزيادة سترتبط بعدة مؤشرات من بينها رفع أسعار الوقود المتوقعة مرة أخرى، فى أواخر يونيو القادم بنفس معدلات العام الماضى، ما سيرفع العجز السنوى للهيئة إلى 1.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 300 مليون جنيه.

وأكدت أن المصروفات ارتفعت بنسبة %100، بعد قرار تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات.

وتتراوح قيمة تذاكر أتوبيسات النقل العام فى الوقت الحالى بين «1.5 و2.5» جنيه، وفقاً لنوعية الأتوبيس والخطوط.

يسجل أسطول الهيئة حاليا 3500 أتوبيس، ومن المستهدف أن يصل إلى 10 ألاف بنهاية 2022/2021، ويبلغ عدد العاملين بالهيئة 34 ألف عامل، بمتوسط أجر 3 ألاف جنيه للعامل.