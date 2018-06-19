«النقل العام» بالإسكندرية يلتزم منفردًا بثبات تعريفة الركوب

مها يونس انفردت محافظة الإسكندرية بثبات تعريفة أتوبيسات وترام هيئة النقل العام، على عكس قيام هيئات النقل العام بكافة محافظات مصر بتطبيق زيادة تسعيرة الأجرة، وذلك بعد أن طبقت الحكومة تلك الزيادة صباح السبت الماضي. يأتي ذلك استكمالا للخدمة التي…

مها يونس

انفردت محافظة الإسكندرية بثبات تعريفة أتوبيسات وترام هيئة النقل العام، على عكس قيام هيئات النقل العام بكافة محافظات مصر بتطبيق زيادة تسعيرة الأجرة، وذلك بعد أن طبقت الحكومة تلك الزيادة صباح السبت الماضي.

يأتي ذلك استكمالا للخدمة التي قدمتها هيئة النقل العام بالإسكندرية العام المنقضي بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار تعريفة ركوب سيارات السيرفيس التي زادت عن التعريفة المقررة من جانب الحكومة.

وعلى صعيد آخر تشهد الهيئة حاليا انتعاشاً في خزينتها منذ قرار الحكومة بزيادة سعر المحروقات 2017، وذلك لاتخاذها إجراءات ثبات تعريفة النقل العام في حين زيادة تعريفة سيارات السيرفيس؛ ما أدى إلى استقلال مواطني الإسكندرية لمركبات النقل العام لتحل بديلاً منافسا لـ”السيرفيس”، أدى بدوره لزيادة نسبة إيرادات الهيئة لـ 18 مليون جنيه شهريا، بعد أن كانت 12 مليون جنيه فقط، وذلك بنسبة 50%، بحسب تصريحات رئيس الهيئة.

وكان اللواء خالد عليوة رئيس هيئة نقل الركاب بالإسكندرية قد صرح مسبقاً لـ”المال”، أنه لم يتم فرض أى زيادة جديدة فى الأسعار خلال الفترة المُقبلة، لافتاً إلى أنها أنشئت في الأساس لخدمة المواطنين من محدودي الدخل، لذلك لن تتأثر من زيادة أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة.

وأضاف “عليوة” أن الهيئة قامت بالدفع بكامل أسطول النقل لديها، على كافة الخطوط لتغطيتها بالكامل وبشكل مُكثف، لمواجهة أزمة إرتفاع أسعار تعريفة ركوب سيارات السيرفيس، التي زادت عن التعريفة المُقررة من جانب الحكومة.

وأشار “عليوة” أنه لاتزال أسعار تذاكر الترام بنصف جنيه للعادي، وجنيه واحد للعربة المُميزة، بينما يصل سعر تذكرة الأتوبيس العادي لجنيه ونصف، والأتوبيس المميز بـ 2 جنيه، موضحاً أن أسعار تعريفة الأتوبيس المُكيف 3 و5 جنيه بحسب المسافة المُقررة للراكب وفقاً لخطة تشغيله.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أقرت صباح السبت الماضي زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بداعي الإسهام في خفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، والتي تُعد بدورها الزيادة الثالثة لأسعار الوقود في أقل من عامين، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الأولى بعد القرار الخاص بتعويم الجنيه.

وعلى صعيد متصل كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رئيس هيئة النقل العام والركاب بالدفع بالمزيد من الأتوبيسات إلى الأماكن المزدحمة لنقل الركاب وخاصة إلى الأماكن المتطرفة والبعيدة، والتدخل الفوري والسريع في حالة التبليغ عن وجود أي تكدس أو زحام في أي منطقة علي مستوي أحياء المحافظة.

وأوضح سلطان أن غرفة العمليات المركزية للمحافظة وغرفة عمليات المرور منعقدة على مدار اليوم، للمتابعة والتأكد من التزام الجميع بالأسعار الجديدة للمحروقات وتنسيق ضبط حركة مواقف السيارات، وضبط موقف تعديل أسعار المحروقات ومراقبة محطات الوقود وأسعار الركوب، للتأكد من التزام الجميع بالأسعار المحددة ومتابعة الموقف أولاً بأول.