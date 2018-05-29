النقل العام بالإسكندرية ترفع كفاءة أسطولها بنسبة 80%

مها يونسقال اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن الهيئة رفعت كفاءة وتحديث 80% من أسطول المحافظة، من خلال الصيانة الذاتية عبر عمال هيئة النقل العام، حيث بلغت تكلفة رفع كفاءة الأتوبيس الواحد 100 ألف جنيه، في إطار الاهتمام بتقدم أفضل الخدمات للمواطنين. على

مها يونس





قال اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن الهيئة رفعت كفاءة وتحديث 80% من أسطول المحافظة، من خلال الصيانة الذاتية عبر عمال هيئة النقل العام، حيث بلغت تكلفة رفع كفاءة الأتوبيس الواحد 100 ألف جنيه، في إطار الاهتمام بتقدم أفضل الخدمات للمواطنين.

على صعيد متصل أكد محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان أن المحافظة حريصة على إحداث طفرة كبيرة بوسائل النقل العام بها، قائلًا “إن الاتجاه هو تحسين وتطوير خدمة النقل الجماعي بالمحافظة”، مشيرًا إلى أنه تم تدعيم أسطول النقل العام بأحدث السيارات والأتوبيسات مع تدعيم ترام الرمل.