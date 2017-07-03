النقل العام: الدفع بـ78 أتوبيسا إلى خطوط الإسكندرية اليوم

مها يونس: قال اللواء خالد عليوة، مدير هيئة النقل العام بالإسكندرية، إنه تمت زيادة عدد الأتوبيسات التي تم الدفع بها اليوم بعدد ٧٨ أتوبيسا نقل عام موزعة علي الجراجات، حيث تمت إضافة ١٨ أتوبيسا لجراج وسط، أما جراج شرق فقد تم إضافة ١٤ أتوبيسا، وجراج محرم بك 23 أتوبيس، وزيادة عدد الأتوبيسات بجراج غرب إلى

مها يونس:

قال اللواء خالد عليوة، مدير هيئة النقل العام بالإسكندرية، إنه تمت زيادة عدد الأتوبيسات التي تم الدفع بها اليوم بعدد ٧٨ أتوبيسا نقل عام موزعة علي الجراجات، حيث تمت إضافة ١٨ أتوبيسا لجراج وسط، أما جراج شرق فقد تم إضافة ١٤ أتوبيسا، وجراج محرم بك 23 أتوبيس، وزيادة عدد الأتوبيسات بجراج غرب إلى 23 أتوبيسا.

وكان قد كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، رئيس هيئة النقل العام باستمرار زيادة عدد المركبات بوسائل النقل العام التابعة لأسطول هيئة نقل الركاب بجميع الخطوط علي مستوي المحافظة، مشددا على ضرورة أن تكون الهيئة علي أهبة الاستعداد للدفع بالعديد من الأتوبيسات الإضافية في حالة وجود أي مشاكل متعلقة بزيادة أسعار المحروقات ولاستيعاب كافة الكثافات.

وأكد سلطان بأنه يتم العمل بنفس تعريفة الركوب بدون أي زيادات في أسعار أتوبيسات النقل الداخلى أو أى وسائل نقل عام أخري تابعة للهيئة، لافتاً إلى أن هيئة النقل العام قامت بالدفع بعدد من المركبات الإضافية لأسطولها، فور إقرار مجلس الوزراء زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى منذ يوم الخميس الماضي وحتي الآن، مضيفا أن الهيئة ستتحمل تكلفة زيادة أسعار المحروقات دون تحميل المواطنين أي زيادات أخري، لرفع العبء عنهم.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة حتى اليوم، للتأكد من التزام الجميع بأسعار تعريفة الركوب الجديدة، ولتنسيق ضبط حركة مواقف السيارات، وضبط تعديل أسعار المحروقات ومراقبة محطات الوقود،كما تقوم الغرفة بمتابعة الموقف أولاً بأول، مشيرا إلى أنه تم تكثيف الحملات المرورية بالمواقف الرئيسية.