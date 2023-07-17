«النقل»: السماح لدخول الشاحنات العراقية فارغة لنقل الصادرات المصرية إجراء مؤقت

تقدم عدد من الشركات وسائقي النقل الثقيل بمذكرة لمجلس الوزراء بشأن عدم السماح للشاحنات وسيارات النقل الثقيل الأجنبية، خاصة العراقية، الدخول للأراضي المصرية فارغة والقيام بأعمال الشحن للصادرات المصرية، وذلك بدلا من الشاحنات المصرية.

وأشارت تلك الشركات عبر مذكرة تم التقدم بها لمجلس الوزراء أن هذا الإجراء كان له بالغ التأثير على أسطول النقل البري المصري، والذي يركز على نقل الصادرات المصرية إلى العراق والأدرن، ويقوم بنقلها إلى منطقة تسمى ذات الحدين “بين الأردن والعراق” ليتم نقلها عبر الشاحنات العراقية ثم إلى أراضي العراق.

من جهته، أشار وائل قناوي، أمين عام نقابة النقل البري بالقاهرة، أن أسطول النقل البري المصري خاصة من البرادات التي تقوم بنقل المجمدات والحاصلات الزراعية كان يعتمد على النقل إلى السودان بواقع 40%، إلا أن هناك تراجعا كبيرا في النقل الى السودان بسبب الأوضاع في البلاد خلال الشهرين الماضيين.

وأشار إلى أن السوق العراقي والاردني والسعودي هي التي يعتمد عليها أسطول النقل البري المصري، ومع السماح للناقلات والشاحنات الاردنية والعراقية للدخول فارغة والقيام بتحميل الصادرات المصرية سوف يعاني أسطول النقل البري المصرية بصورة كبيرة، خاصة وأنه يتم تصدير المنتجات المصرية الى منطقة ما بين الحدين على الحدود الاردنية العراقية منذ عام 2017 وحتى ألآن، ولا تقوم الشاحنات المصرية بالدخول للاراضي العراقية سواء محملة أو فارغة.

وطالب بتطبيق ما تقوم به السطات المختلفة بعدم السماح للشاحنات الأجنبية للدخول فارغة حافظا على الاساطيل الوطنية.

بدورها ردت وزارة النقل على المذكرة التي تم التقدم بها لمجلس الوزراء عبر المهندسة حنان عبدالواحد مدير عام المعايير والمواصفات الفنية لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مشيرة الى أن أصحاب الشاحنات طالبوا بعدم السماح لسيارات النقل البري للبضائع العراقية بالدخول فارغة لنقل الصادرات المصرية الى العراق.

وأكدت على أن الجهاز لا يسمح بدخول سيارات نقل البضائع الفارغة لكافة الدول، إلا أنه نظرا لما يتم في منطقة ذات الحدين وتلف وتأخر بعض البضائع خلال عملية النقل بين الشاحنات المصرية والعارقية، وبالتالي تضرر كثير من المصدرين من هذا الأمر.

وأشارت إلى أن المصدرين طالبوا عبر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والشركة المصرية الالمانية وبعض الشركات المماثلة، التي تقوم بتصدير منتجاتها الى العراق ب\لب السماح بدخول الشاحنات فارغة لنقل البضائع أثناء موسم تصدير بعض المنتجات الزراعية، وقام الجهاز بالسماح بشكل مؤقت لدهول سيارات نقل البضائع فارغة وذلك نظير سداد رسوم دخول للحد من اعداد هذه السيارات وحفاظا على اسطول نقل البضائع المصري.

وأشارت ” عبدالحميد” إلى أنه تم مخاطبة الجانب العراقي من خلال القنوات الدبلوماسية بشأن فتح السوق العراقي للشاحنات المصرية بالدخول محمل وفارغ طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل في ضؤ السماح للشاحنات العراقية بالدخول الى الاراضي المصرية.

من ناحية أخرى أوضح مسئول أحد شركات النقل الثقيل، أن موافقة وزارة النقل على دخول الشاحنات العراقية فارغة للأراضي المصرية يعد ضربة لقطاع النقل الثقيل المصري، خاصة وأنه منذ أكثر من 10 سنوات لا تستطيع الشاحنات المصرية الدخول الى الأراضي العراقية بسبب الهاجس الأمنى الغير مستقر في العراق.

وطالب بضرورة رجوع الأمور إلى نصابها عبر نقل الصادرات المصرية الى العراق في منطقة تبادلية ” ذات الحدين ” كما هو الحال قبل السماح للشاحنات العراقية الدخول فارغة لنقل الصادرات المصرية، وهو ما تسبب في ارتباك شديد في هذا القطاع خلال الأونة الأخيرة.

وخلال مارس الماضي أكدت الاحصائيات الرسمية على اقتراب قيمة التجارة بين مصر والعراق من تحقيق نصف مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من 2022، لتسجل نحو 491.59 مليون دولار في مقابل 916.528 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بتراجع 46.4% .

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، أن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 452.418 مليون دولار.

وانخفضت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 13.9% لتبلغ 38.406 مليون دولار في مقابل 44.591 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.

وتسيطر العراق على 1.8% من إجمالي تجارة مصر مع الدول العربية خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2022″، كما تمثل 0.4% من حجم التبادل التجاري مع كل الأسواق العالمية خلال تلك الفترة.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى العراق خلال أول 11 شهر من 2022 لتبلغ 472.004 مليون دولار في مقابل 463.465 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 1.8%، لتستحوذ على 4.2% من قيمة الصادرات المصرية للدول العربية، و تمثل 1% من إجمالي الصادرات للعالم.

وتراجعت صادرات مصر للعراق بنسبة 10.8% خلال شهر نوفمبر الماضي لتبلغ 36.882 مليون دولار في مقابل 41.37 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.

وهبطت قيمة واردات مصر من العراق بنسبة 95.7% خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2022” لتبلغ 19.586 مليون دولار في مقابل 453.063 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، لتستحوذ على 0.1% من الواردات المصرية من الدول العربية.

كما شهدت واردات مصر من العراق تراجعًا بنسبة 52.7% خلال شهر نوفمبر الماضي لتبلغ 1.524 مليون دولار في مقابل 3.221مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019.