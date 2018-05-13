النقل: الزيادة فى أسعار تذاكر المترو تحقق إيرادات مليار جنيه سنويا

أحمد صبرى: قال عمرو شعت، مساعد وزير النقل لشئون الأنفاق والسكك الحديدية إن الزيادة التى اقرتها الوزارة ستحقق ايرادات سنوية تقدر بمليار جنيه فقط وهو مبلغ ليس بالكبير مقارنة باحتياجات التطوير والصيانة والتوسعات التى تخطط لها الحكومة.وكانت وزارة النقل مساء الخميس قد قررت رفع اسعار ت

أحمد صبرى:

قال عمرو شعت، مساعد وزير النقل لشئون الأنفاق والسكك الحديدية إن الزيادة التى اقرتها الوزارة ستحقق ايرادات سنوية تقدر بمليار جنيه فقط وهو مبلغ ليس بالكبير مقارنة باحتياجات التطوير والصيانة والتوسعات التى تخطط لها الحكومة.

وكانت وزارة النقل مساء الخميس قد قررت رفع اسعار تذاكر مترو الأنفاق لتكون 3جنيهات لأقل من 3محطات و5جنيهات لأقل من 16 محطة و7جنيهات لأكثر من 16محطة.

وأضاف فى لقاء له مع برنامج رأى عام على قناة تن أن ديون المترو وصلت ل350مليون جنيه ، حيث يوجد مستحقات لوزارة الكهرباء بعد الزيادة ، مؤكدا ان الدولة كانت تدعم تذكرة المترو ب14جنيها قبل الزيادة وانخفضت حاليا الى 9جنيهات.