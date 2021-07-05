نقل وملاحة

النقل الدولي ومصر للطيران للشحن يعقدان اجتماعا لتنشيط الصادرات المصرية جوا

وذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة بتشجيع التصدير وتحويل مصر إلى مركز لوجستي محوري
معتز محمود 6:21 م, الأثنين, 5 يوليو 21 6:21 م, الأثنين, 5 يوليو 21

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عقدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية وشركة مصر للطيران للشحن الجوي اجتماعات هاما بمقر الشركة بالقاهرة، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة بتشجيع التصدير وتحويل مصر إلى مركز لوجستي محوري.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي أحمد شاهين وقيادات الشركة، وحضر من الشعبة رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية المهندس مدحت القاضي، وعصام الشاذلي نائب الرئيس، وكل من محمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوي، وسامية السيد من رواد الشحن الجوي للحاصلات الزراعية.

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وتناول الاجتماع عددا من النقاط الهامة التي من شأنها تنمية أعمال الشحن الجوي في الموسم الصيفي وتشجيع الشحن علي الشركة الوطنية وجذب تجارة الترانزيت العابر، واتفق الطرفان على إقامة اجتماعات بصفة دورية لمناقشة كافة التحديات التي تواجه القطاع وعمل بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين.

كما تناول اللقاء عددا من النقاط الهامة من أبرزها تنشيط الترانزيت غير مباشر والـ sea air، وذلك بالتنسيق مع  مصلحة الجمارك والجهات الأمنية، كما تم التأكيد على ضرورة قيام شركات الشحن بمساندة الشركة الوطنية.

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من  المعروف أن ٩٠٪؜ من صادرات مصر الجوية للحاصلات الزراعية تمت هذا العام عن شركة مصر للطيران.

وفي نهاية اللقاء تم تقديم درع شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندري لأحمد شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران أن للشحن الجوي مصحوبا بأرق الأمنيات بالسداد والتوفيق في هذه المهمة.

من المعروف أن أحمد شاهين تولى مسئولية شركة مصر للطيران للشحن الجوي يونيو الماضي خلفا للكابتن طيار باسم جوهر.

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بقلم معتز محمود

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