«النقل الدولي واللوجستيات»: 700 شركة أعضاء الشعبة يمثلون العصب الرئيسي للصناعة 

قال المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفةالتجارية بالإسكندرية، إن هناك تعاونا مستمرا بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تطوير قطاع النقل الدولي واللوجستيات، حيث يأتي ذلك في إطار رغبة الدولة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دور القطاع الخاص.

وأشار القاضي في كلمته علي هامش الإفطار السنوي الذي نظمته الشعبة بالقاهرة، بحضور وزراء النقل السابقين علي رأسهم الدكتور جلال السعيد والدكتور هشام عرفات، وشحاته الغتوري رئيس مصلحة الجمارك وقيادات مصر للطيران وهيئه الطيران المدني وقيادات الخطوط الملاحية المختلفه علي مستوي الجمهورية، أن الشعبه تمتلك 700 عضو يمثلون العصب الرئيسي لصناعة النقل الدولي بمصر .

وأكد أن الشعبه شاركت خلال الفترة الماضية في العديد من القوانين علي رأسهاالمشاركه في قانون الجمارك، بالاضافه إلي تعاون مع وزاره التعليم الفني من خلال فصل دراسي للتعليم اللوجستي والنقل الدولي، بالاضافه إلي دبلومه الفياتا، ونشارك في العديد من أوراق البحث والتي تخص صناعة النقل الدولي.

وأكد القاضي، استمرار الشعبه وممثلي النقل الدولي واللوجستيات في دعم الدوله والحكومه المصرية في إطار التعاون الدائم والتواصل المستمر بين الأطراف المعنيه، لمزيد من التطور للاقتصاد الوطني من جانب وقطاع النقل الدولي واللوجستيات من جانب آخر .

فيما شهد الحفل تكريم الدكتور جلال السعيد وزير النقل الاسبق، وهشام عرفات وزير النقل الأسبق والشحات غتوري رئيس مصلحه الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب وعدد من قيادات هيئه قناه السويس وقيادات مصر للطيران.