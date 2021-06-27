أسواق عربية

النقل الدولي واللوجستيات : لابد من توافر المشتري والبائع بالبوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة

مؤكدة أن التجارة الإلكترونية عنصر مهم وزاد الاهتمام بها خلال جائحة كورونا
معتز محمود 12:08 ص, الأثنين, 28 يونيو 21 12:08 ص, الأثنين, 28 يونيو 21

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قال المهندس مدحت القاضي ، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الشعبة تضم 700 عضو، وغرفة الملاحة تضم ما يقارب من 300 عضو، ووجود بوابة إلكترونية لنقل التجارة مهمة وتعزز عنصر النقل وهو هام ويتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030 والتي ترتكز علي توفير شبكة نقل قوية، والتي تساعد في نمو التجارة، مؤكدا أن التجارة الإلكترونية عنصر مهم وزاد الاهتمام بها خلال جائحة كورونا، وزاد دخول المصنعين ومقدمي الخدمات والخدمات الحكومية والخاصة، والزيادة الأساسية حدثت بسبب الاحتياج بسبب كورونا وساهمت في زيادة الطلب علي التجارة الإلكترونية، ووجود المنصة فكرة مميزة،وتساعد في الترويج.

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وعلق القاضي علي هامش ورشة العمل حول دراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة، أن المنصة المزمع إنشائها، لابد أن يتوافر فيها البائع والمشتري، ونساهم في زيادة التفاعل، مشددا على أن نجاحه يأتي بزيادة حجم المبيعات، والتي ستأتي من خلال توحيد الفكرة علي جموع المشاركين، مطالبا بإعادة أولويات المنصة، وعدم التزامه علي النقل فقط، قائلاً “: لابد من توفير كافة المميزات بالمنصة، وهناك توافر لمنتجات بدول عربية ولا نعلم أنها موجودة وهو أمر ضروري توافره في المنصة”.

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وطالب القاضي، الدول والحكومات تشجيع ذلك، وأن يقوم الجميع التسويق للمنصة ما بين المصنعين والمشترين، لدعم وتعزيز سوق التصدير، وهو ما يكفل في دخول مصدرين جدد، أما فيما يتعلق بالنقل البري فليس هناك مشاكل جدية بالقطاع وفي ظل افتتاح بعض النقط الحدودية، وتعاون وزراء النقل العربي في دعم وتتوفير كافة التسهيلات.

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وأوصى رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية ” وجود هدف رئيسي للمنصة بخطط واضحة، ولن تنجح المنصة الإ بإجمالي المبيعات وبعدد الموجودين والفاعلين علي المنصة”.

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بقلم معتز محمود

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