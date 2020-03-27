«النقل الدولي واللوجستيات» توصي بعدم حظر حركة البضائع بالطرق

أصدرت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية ورقة توصيات “منظمة الفياتا”، التي ناشدت فيها المنظمة حكومات العالم بعدم وضع قيود لحركة البضائع بالمواني، حيث أفادت المنظمة بأنه يتعين بالطبع وضع بعض القواعد ولكن دون أن تتسبب القواعد في ضرب حركة التجارة العالمية في مقتل.

مضيفة في توصياتها “حث الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن (FIATA)، على العمل لضمان بقاء الموانئ مفتوحة للسماح لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية بالمساعدة في معالجة أزمة Covid-19 وهو ما قامت مصر.

وأضافت خدمات النقل الدولي، أن “الفياتا”، أكدت دعمها لأسس العمل التي اقترحتها المنظمة البحرية الدولية “IMO”، التي شددت علي عدم تعطيل تدفق التجارة عن طريق البحر أو البر دون داعٍ، مع ضرورة الحفاظ على سلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية، إضافة إلي أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية، أن يكون القضاء علي فيروس كورونا هو الأولوية الأولى، مع ضرورة الحفاظ على التجارة العالمية بطريقة آمنة، وصديقة للبيئة وقادرة علي الاستمرار.

من ناحيته، أشاد المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، بالإجراءات الحكومية التي قامت بها حكومة المهندس مدبولي.

مشيداً بقرار وزير النقل باستمرار عمل الموانئ بكامل طاقتها، إضافة إلي قناة السويس واستمرار القناة في عبور السفن بصورة طبيعية الأمر الذي أشاد به العالم أجمع.

مطالباً بعدم وقف سير البضائع علي الطرق لأن هذا معناه ان قرار استمرار عمل الموانئ بكامل طاقتها سوف يتأثر لتكدس الموانئ الشاحنات التي لا تستطيع التحرك بسبب الحظر.

وأكد القاضي أن قرار 19 لسنة 2020 لمصلحة الجمارك باستمرار العمل مهم، ولا بد من متابعتة علي كل المواقع نظراً لعدم إلتزام مطار القاهرة.

وأغلق المركز اللوجستي بداخلة عصر الخميس الي الاحد، مضيفاً ” إلى الشعبة شكلت لجنة للأزمات اشترك فيها خالد صبري و عبد العال علي و عصام الشاذلي و محمد فلفل، بهدف إستقبال شكاوي الاعضاء و المصانع والمصدرين والمستوردين الخاصة بأي معوقات تعطل التدفق اللوجستي للبضائع في أثناء الأزمة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، بالدور المهم الذي تلعبه غرفة الملاحة بالاسكنرية برئاسة محمد مصيلحي.

وبذلت الغرفة مجهود لمعالجة الأزمة و إصدار العديد من الطلبات للحكومة باستثناء العاملين في مجال النقل، بالإضافة إلى التنسيق مع الخطوط الملاحية للعمل فترات اطول و الساحات الخارجية و غيرها من القرارات.