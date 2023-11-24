«النقل الدولي واللوجستيات» بـ«تجارية الإسكندرية» تشارك في فاعليات قمة موانئ دبي السنوية

شاركت شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية في فاعليات “قمة موانئ دبي العالمية السنوية للشحن”، في مدينة دبي بالإمارات، حيث تأتي المشاركة في إطار التواجد الذي تستهدفه الشعبة الممثل لقطاع النقل الدولى واللوجستيات.

تحدث أحمد العنتبلي أمين صندوق شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات، في المناقشة التي جرت حول “جعل سلسلة التوريد المستقبلية حقيقة واقعة”، في حضور 4000 مشارك علي مدار يومين، بحضور ممثلي وقادة “صناعة النقل واللوجستيات بالمنطقة العربية بالكامل”.

وأشار العنتبلي، إلى أن اللقاءات مثلت عدة محاور مهمة وقوية واستهدفت كل التفاصيل التي تتعلق بمستقبل صناعة النقل واللوجستيات بمصر والعالم العربي وعالمياً أيضاً،

وعبرت اللقاءات عن رغبة اللاعبين الأساسيين بالصناعة في دعم وتطوير وتعزيز “صناعة النقل الدولي واللوجستيات ووضع الخطط والرؤي المستقبلية لها التي تكفل تطورها وازدهارها”.

وأشار إلي أن اللقاءات تستهدف في المقام الأول ترقية سلسلة التوريد بالمنطقة، والتي ستكفل ازدهار الصناعة.