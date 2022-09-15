النقل الدولي واللوجستيات: أوزان جديدة للشاحنات بمنفذ السلوم

تلقت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات في غرفة تجارة الإسكندرية خطابا من المهندس السيد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بخصوص نتائج الاجتماع التنسيقي المصري الليبي في مجالات النقل البري والبحري، حيث أوضح الخطاب أن اللقاء الثنائي أسفر عن قيام الجانب المصري بالبدء في اتخاذ إجراءات ضبط الأوزان الزائدة على منفذ السلوم.



وكشف المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات فى غرفة تجارة اسكندرية ، أن الخطاب الذي تلقت الشعبة نسخة منه، يشير إلى أن الجانبين المصري والليبيي اتفقا علي ألا تتجاوز الأوزان المسموح بها في التشريع الليبي حد أقصى 10 أطنان للمحور المفرد و 16 طنا للمحور المزدوج ويشمل وزن البضاعة والمركبة، وشددت الشعبة على ضرورة التنبيه على ملاك وسائقي وشاحني الشحنات المنقولة براً إلى الجمهورية الليبية أو العابرة نحو الالتزام بالحمولات المقررة طبقا للتشريع الليبي.

من ناحية أخرى أرسل جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندريه بضرورة التنبيه على سائقي الشاحنات المصرية المتوجهين والعابرين للأراضي السودانية بضرورة الالتزام بالتدابير اللازمة لحفظ حقوق الناقلين المصريين لدى التجار بين مصر والسودان، بسبب إغلاق الطرق الرابط بين مصر والسودان طريق “شريان الشمال” من قبل المحتجين السودانيين وتضرر سائقي الشاحنات المصرية، حيث طالب في وقت سابق رئيس الوزراء بتقليص التدفقات التجارية المتوجه برا لجمهورية السودان في التوقيت الحالي ولحين إشعار آخر.