«النقل الدولي» والاكاديمية العربية يحصلان على إجازة دبلومة الفياتا المتقدمة للمرة الثالثة

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي و اللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية في بيان صادر عنها حصول الشعبة علي إجازة تدريس دبلومة الفياتا العالمية المتقدمة، حيث أن إعادة إجازة منظمة الفياتا بجينيف لتدريس دبلوما الفياتا المتقدمة الذي تقدمة الشعبة بالتعاون مع كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يعد امتدادا للنشاط التي تقوم به الشعبة والاكاديمية لتغطية طلب سوق العمل المتواصل علي هذه النوعية من الدراسات المتخصصة.

وأكد المهندس مدحت القاضي رئيس شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالاسكندريه ، أن الدبلومة تعد من الدبلومات المتقدمة عالميا علما بأنها تدرس بمصر علي نفس المناهج العالمية الحديثة التي تعتمد علي التكنولوجيا المتقدمة في نفس الوقت التي تدرس به بالبلدان المتقدمة لوجستيا، مشيراً بأهمية الدور الذي لعبه مجلس إدارة الشعبة و وعلي رأسهم خالد صبري نائب الرئيس والمهندس أحمد مصطفي عضو المجلس و نائب رئيس منظمة الفياتا و طارق أبو النور عضو المجلس، بالاضافه إلي الدور الهام للجنة التدريب و التدريب العملي برئاسة الدكتورة أميرة شوقي عضو مجلس الإدارة علي ما يقومون به من مجهود في متابعة الأمر بصفة جادة، مما أدي الي نجاحة.



وووجه القاضي، الشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية علي دعمهم المتواصل للنهوض بالمنظومة، اضافه إلي الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات و طاقم التدريس بالكلية مهنئا بالحصول علي الاجازة للمرة الثالثة علي التوالي.

من جانبه أوضح خالد صبري نائب رئيس رئيس شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالاسكندريه، بوجود تنسيق مع السيد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى و محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية للمساعدة بالنهوض بمنظومة الشحن والنقل فى مصر.

وأضاف بأن استمرارية نشاط الشعبة يأتي في الخطة الاستراتيجية للشعبة بأن تلعب دورا فاعلا وضع الخطط و السياسات التي تدير المنظومة و سياسة تعاقب القيادات و الأجيال بمجالس الإدارة الذين يستكملون المهمة، منوها بأن التعاون بدأ مع الاكاديمية في عهد اللواء محمود السماك، معتبراً أن الشعبة تساهم فى توطيد صناعة النقل البحري واللوجيستيات فى مصر، وهو ما سينعكس على حركة الصادرات والواردات المصرية ويساهم فى دعم الاقتصاد المصري لتحقيق أهدافة.

من جانبها قالت الدكتورة أميرة شوقي رئيس لجنه التدريب والتدريب العملي فى شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالاسكندريه أن الدبلوما قد أسهمت بشكل كبير في رفع كفاءة العاملين فى الشركات التى يعملون بها وأدت الى تطوير وتحسين مراكزهم الوظيفية في شركات النقل الدولى والعاملين بها ، لافتة إلى ان الخريجين يعتبرون زخيرة تلك الصناعة فى المستقبل.

من جانبه قال أحمد العنتبلي عضو مجلس الإدارة أن الجميع فى الوقت الراهن يأمل فى أن يكون الفكر الاقتصادي هو الشغل الشاغل للحكومة الحالية بهدف العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي والذى يعد أفضل الحلول لحل المشكلات التى تواجهها البلاد

و قال أن الشعبة ستساهم فى أي استراتيجية تهدف الى زيادة معدلات النمو والتوسع لأعضاء الشعبة أو الشركات التجارية والصناعية بصفة عامة و هو ما يتماشي مع رؤية مصر 2030 بأن تصبح مصر مركز لوجستيا عالميا للطاقة بحلول 2030.