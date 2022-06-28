النقل الدولي تناشد السائقين المصريين بسرعة إنهاء إجراءاتهم قبل إغلاق طريق الشريان بالسودان

تلقت شعبة خدمات النقل الدولي و اللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية إخطارًا من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي توقف الشاحنات المصرية، بسبب تهديد مزارعي الولاية الشمالية بالسودان من إغلاق طريق الشريان، حيث أعلن تجمع مزارعي الولاية الشماليه بأنهم سيقومون بإغلاق الطريق للولاية الشمالية ومن بينها الطريق الرئيسي لشريان الشمال والاعتصام، ومنع مرور الشاحنات من والي الخرطوم اعتبارا من 30 يونيو الجاري الموافق لحراك الثورة السودانية.

وأضافت خدمات النقل الدولي علي لسان رئيسها المهندس مدحت القاضي، بأن مخاطبات تمت بين الأطراف المعنية وعلي رأسها مساعد وزير الخارجيه مدير إدارة السودان ورئيس مجلس إدارة الهيئه العامه للموانئ البرية والجافة والإدارة المركزية لشئون مكتب وزير النقل تستهدف إتخاذ الإجراءات المناسبه لعدم تعطل الشاحنات المصريه مما يسبب ضررا للصادرات المصرية للسودان والبضائع الواردة أيضا، حيث أن الحراك السوداني للولاية الشمالية يستهدف طلبات سياسية،

فيما أكد القاضي، علي أن اجتماعات أجريت مع رئيس إتحاد المخلصين ومدير مكتب وادي حلفا ومدير الجمارك بهدف تسريع إنهاء الإجراءات الخاصه بكافة الشاحنات الموجوده في محيط معبر ارقين واشكيت، حتي يتسني للسائقين المصريين تسليم بضعاتهم في الوجهات المتفق عليها والعودة قبل 30 يونيو إلي الأراضي المصرية تحسبا لأي اغلاق للطريق.

وشدد القاضي ، أن متابعة الجهات المعنية استهدفت تسريع وتيرة تصدير المواشي لمصر مع زيادة عدد الشحنات، والتعاقد علي كميات إضافية من رؤؤس المواشي بمناسبه عيد الاضحى وتم بالفعل إنهاء الاتفاق علي كافة الشحنات الاضافيه من رؤوس المواشي،

فيما نوه القاضي علي أن المسئولين خاطبوا الإدارات ذات الصله كالصحه والزراعة والمواصفات والمقاييس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حتي يتسني للسائقين المصريين المتواجدين بمحيط مجري حلفا وزارقين تسليم البضائع التي يحملونها والعودة قبل إغلاق الطريق،

وناشدت شعبة خدمات النقل الدولي كافة مالكى الشاحنات والسائقين العاملين فى مجال النقل الدولى تعميم تلك التعليمات حفاظا على الصادرات المصرية والبضائع الواردة من السودان.