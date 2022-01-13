نقل وملاحة

«النقل الدولي» تتسلم ضوابط جديدة للشاحنات المصرية الوافدة للسعودية

وضع ضوابط للشاحنات والحافلات المصرية الوافدة للأراضي السعودية
معتز محمود 2:44 م, الخميس, 13 يناير 22 2:44 م, الخميس, 13 يناير 22

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خاطب جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي برئاسة المهندس السيد متولي، شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية بضرورة اتخاذ اللازم بخصوص المنشور الصادر من الهيئه العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، يستهدف وضع ضوابط للشاحنات والحافلات المصرية الوافدة للأراضي السعودية.

وقال المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجاريه بالاسكندرية: إن الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية ألزمت الشاحنات المصرية وغيرها الوافدة للأراضي السعودية بتحديد مسارها أثناء الدخول والخروج من المملكه، حيث يأتي ذلك كإجراء تنظيمي من قبل السلطات السعودية.

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وأضاف القاضي فى بيان للشعبة أن قرار السلطات السعودية والذي خاطبنا به جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي سيبدأ تنفيذه مطلع مارس 2022، فيما سيتم بعده منع الشاحنات المصرية وغيرها بالسير في طرق غير تلك التي ستلزمها به السلطات السعوديه،

واختتم: سنقوم بدورنا في التوجيه لكافة الشركات والشاحنات المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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بقلم معتز محمود

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