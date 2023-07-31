«النقل الدولي» بالإسكندرية: قبول 95 طالبا بفصول التعليم الفني المزدوج للعام الدراسي 2023-2024

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية في الإسكندرية، أنه تم عقد امتحانات القبول لدى فصول النقل الدولي بالتعليم الفني المزدوج عن العام الدراسي 2023-2024، والتي كانت قد أشارت إليها الشعبة سابقًا.

ونوهت الشعبة، في بيان لها، على لسان المشرف على الفصل، عضو مجلس الإدارة الدكتور طارق أبو النور، بأنه كان قد تقدم لقسم النقل الدولي ما يقرب من 132 طالبًا تم تصفيتهم إلى 95 طالبًا وطالبة، وتم اختيار 25 طالبًا وطالبة عبارة عن 13 طالبًا، و12 طالبة.

وكشف المهندس مدحت القاضي، رئيس الشعبة، أن الاختيارات جاءت من خلال لجنة يترأسها الدكتور طارق أبو النور عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي ومسئول التعليم الفني المزدوج- قسم النقل الدولي، وأمل فوزي مديرة التعليم المزدوج بالمديرية، وصالح حسين عبد البصير مدير مدرسة النيل، وطارق السيد من الوحدة الاقليمية بالقاهرة، وهالة عبد الرحمن مسئولة الامتحانات والمقابلات بالمدرسة.

وأشار القاضي إلى أن الشعبة تتعاون مع العديد من الجهات بهدف تطوير وتعزيز العلاقات للارتقاء بمنظومة النقل الدولي واللوجستيات بمصر، وتوفير كل العناصر اللازمة لإنجاح المنظومة من خلال مجلس إدارة الشعبة، والعاملين بالقطاع من شركات أو حتى شركاء نجاح على مدار السنوات الماضية.

وذكرت الشعبة أنها مستمرة في دعم القطاع من النواحي التدريبية والتعليمية والتأهيلية؛ بهدف توفير العنصر البشري المدرَّب والمؤهَّل للمشاركة في تطوير القطاع، من خلال عدة محاور تعمل عليها الشعبة منذ فترة طويلة،

وقد حققت بالفعل نجاحات كبيرة بها، وشكر أبو النور الشركات المشاركة في البرنامج، والتي أضاءت الطريق للطلبة للاستمرار في البرنامج لما يزيد عن 18 عامًا.