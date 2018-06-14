النقل الداخلي ببورسعيد في عيد الفطر.. خدمة مستمرة

أمانى العزازى أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن سيارات مشروع النقل الداخلي سوف تعمل بكامل طاقتها، وبنسبة ١٠٠% طوال أيام عيد الفطر المبارك خاصة في الاماكن التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد محافظ بورسعيد الخميس، بحضور المهندس كامل ابو زهرة السكر

أمانى العزازى

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن سيارات مشروع النقل الداخلي سوف تعمل بكامل طاقتها، وبنسبة ١٠٠% طوال أيام عيد الفطر المبارك خاصة في الاماكن التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد محافظ بورسعيد الخميس، بحضور المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء وإدارات المرور والتموين ومباحث التموين

وشدد المحافظ، على تكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق والمخابز ، وتواجد مفتشي التموين بالأسواق وكذلك تكثيف الحملات بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري، والشئون الصحية، ومباحث التموين.

كما أصدر المحافظ تعليماته إلى رؤساء الاحياء باعداد الحدائق والمتنزهات لتكون جاهزة لاستقبال أبناء بورسعيد وزوار المحافظة ، وضرورة ظهور الشاطي في أبهي صورة له مع تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والجانبية. وكذلك جميع المناطق المحيطة بساحات صلاة العيد استعدادا لاستقبال المصلين

وفي السياق ذاته، أصدر اللواء بحرى محمد يوسف، “رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى” إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام رفع حالة الطوارىء خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وقرر زيادة عدد السيارات المخصصة لنقل الركاب الى المحافظات المختلفة من خلال كل من شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ” شركة الصعيد للنقل والسياحة & شركة غرب ووسط الدلتا & شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة”، وخصوصاً للمناطق البعيدة والمتطرفة لمواجهه ضغط الركاب خلال فترة أجازة العيد والتى يوجد إقبال كبير عليها من المواطنين وبأسعار مناسبة وأخرى اقتصادية

كما قرر إنشاء غرفة عمليات طوال فترة العيد بمقر الشركة القابضة وشركات نقل الركاب الثلاث لتلقى الشكاوى أو أعطال السيارات، ووضع خطة تشغيل السيارات ومواعيد إضافية للعمل على مدار اليوم لتقليل زمن التقاطر بين كل سيارة وأخرى للحد من الزحام وعدم الانتظار لفترات طويلة مع تطبيق نظام التشغيل المشترك مع الشركات الثلاثة